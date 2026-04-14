Echipa națională de fotbal a României întâlnește Georgia și Țara Galilor, în luna iunie

Echipa națională de fotbal a României va juca pe 2 iunie, în deplasare, contra formației similare din Georgia. Partida este programată la Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi.

Meciul cu Georgia a fost oficializat luna trecută.

Ulterior, pe 6 iunie, Echipa națională de fotbal a României va evolua la București, pe Stadionul Steaua, în compania Țării Galilor.

Partida cu Țara Galilor va fi a șasea confruntare directă dintre cele două reprezentative. România are un bilanț favorabil, cu trei victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere.

Ultimul meci dintre cele două echipe a avut loc în noiembrie 1993, la Cardiff. Atunci România a obținut calificarea la Campionatul Mondial din 1994.

Potrivit Federația Română de Fotbal, programul meciurilor amicale din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, în contextul unui calendar internațional aglomerat.