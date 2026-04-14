Echipa națională de fotbal a României întâlnește Georgia și Țara Galilor, în luna iunie

Echipa națională de fotbal a României va disputa două meciuri de pregătire la începutul lunii iunie, în deplasare cu Georgia și pe teren propriu împotriva selecționatei din Țara Galilor, anunță marți Federația Română de Fotbal.
Echipa națională de fotbal a României întâlnește Georgia și Țara Galilor, în luna iunie
Petre Apostol
14 apr. 2026, 12:22, Sport

Echipa națională de fotbal a României va juca pe 2 iunie, în deplasare, contra formației similare din Georgia. Partida este programată la Tbilisi, pe stadionul Mikheil Meskhi.

Meciul cu Georgia a fost oficializat luna trecută.

Ulterior, pe 6 iunie, Echipa națională de fotbal a României va evolua la București, pe Stadionul Steaua, în compania Țării Galilor.

Partida cu Țara Galilor va fi a șasea confruntare directă dintre cele două reprezentative. România are un bilanț favorabil, cu trei victorii, un rezultat de egalitate și o singură înfrângere.

Ultimul meci dintre cele două echipe a avut loc în noiembrie 1993, la Cardiff. Atunci România a obținut calificarea la Campionatul Mondial din 1994.

Potrivit Federația Română de Fotbal, programul meciurilor amicale din luna iunie a fost stabilit încă de la începutul anului, în contextul unui calendar internațional aglomerat.

