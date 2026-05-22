Hagi a anunțat lotul echipei naționale a României pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

Cele două partide vor fi primele ale lui Gheorghe Hagi în noul său mandat la conducerea echipei naționale a României.

România va juca marți, 2 iunie, de la ora 20:00, ora României, împotriva Georgiei, pe stadionul Mikheil Meskhi din Tbilisi.

Al doilea meci este programat sâmbătă, 6 iunie, de la ora 20:45, pe stadionul Steaua din București, împotriva Țării Galilor.

Lotul României

Portari: Ionuț Radu (Celta Vigo | Spania), Marian Aioani (FC Rapid 1923), Otto Hindrich (Legia Varșovia | Polonia).

Fundași: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano | Spania), Deian Sorescu (Gaziantep FK | Turcia), Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Radu Drăgușin (Tottenham | Anglia), Virgil Ghiță (Hannover 96 | Germania), Bogdan Racovițan (Raków | Polonia), Andrei Coubiș (U Cluj), Andrei Burcă (Yunnan Yukun | China), Matei Ilie (CFR Cluj), Lisav Eissat (Maccabi Haifa | Israel), Nicușor Bancu (Universitatea Craiova), Andrei Borza (FC Rapid 1923).

Mijlocași: Răzvan Marin (AEK Atena | Grecia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Tudor Băluță (Universitatea Craiova), Nicolae Stanciu (Dalian | China), Vlad Dragomir (Pafos | Cipru), Ianis Hagi (Alanyaspor | Turcia), David Matei (Universitatea Craiova).

Atacanți: Dennis Man (PSV | Țările de Jos), Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923), Valentin Mihăilă (Caykur Rizespor | Turcia), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923), Louis Munteanu (DC United | SUA), Florinel Coman (Al-Gharafa | Qatar), Denis Drăguș (Gaziantep FK | Turcia).