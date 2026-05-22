Manchester City confirmă plecarea lui Pep Guardiola la finalul sezonului

Manchester City a confirmat că antrenorul Pep Guardiola va pleca de la club după ultimul meci al sezonului, programat duminică.
Iulian Moşneagu
22 mai 2026, 15:03, Sport
Pep Guardiola va pleca de la Manchester City la finalul sezonului. Clubul a confirmat că ultimul său meci va fi duminică, pe Etihad, împotriva Aston Villa, potrivit BBC Sport.

Guardiola, în vârstă de 55 de ani, încheie astfel un mandat de zece sezoane la Manchester City. În această perioadă, antrenorul spaniol a câștigat 17 trofee majore, printre care șase titluri în Premier League.

„Nu mă întrebați de ce plec”, a spus Guardiola. „Nu există un motiv anume, dar, în adâncul sufletului, știu că a sosit momentul”.

Fostul antrenor al lui Chelsea, Enzo Maresca, care a lucrat sub comanda lui Guardiola la City, este favorit să îl înlocuiască pe tehnicianul în vârstă de 55 de ani.

Plecarea lui Guardiola vine după ce City a pierdut titlul în Premier League în fața lui Arsenal. Egalul de marți cu Bournemouth a făcut ca Arsenal să fie campioană pentru prima dată după 22 de ani.

Guardiola a ajuns la Manchester City în 2016, după ce antrenase Barcelona și Bayern Munchen. Sub conducerea sa, City a dominat fotbalul englez, a câștigat patru titluri consecutive în Premier League și a reușit tripla Premier League – Cupa Angliei – Liga Campionilor în sezonul 2022-2023.

Manchester City a transmis că Guardiola a avut „un efect transformator” asupra clubului.

