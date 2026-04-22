Chelsea l-a dat afară pe Liam Rosenior după mai puțin de patru luni pe bancă

Rosenior fusese instalat antrenor în ianuarie pe Stamford Bridge, când a semnat un contract pe cinci ani și jumătate. În total, a obținut 11 victorii în 23 de meciuri în toate competițiile, notează BBC Sport.

După înfrângerea cu 3-0 de marți, pe terenul lui Brighton, Rosenior a declarat că prestația echipei a fost „inacceptabilă”, în timp ce a fost huiduit de suporterii lui Chelsea.

Chelsea a coborât pe locul șapte în clasament, îndepărtându-se de obiectivul calificării în Liga Campionilor.

„De la numirea sa la jumătatea sezonului, Liam s-a comportat întotdeauna cu cea mai mare integritate și profesionalism”, a transmis Chelsea.

„Clubul nu a luat această decizie cu ușurință, însă rezultatele și evoluțiile recente au fost sub standardele necesare, în condițiile în care mai sunt încă multe meciuri de disputat în acest sezon”, a adăugat clubul londonez.

Surse au declarat pentru BBC Sport că antrenorul lui Bournemouth, Andoni Iraola, tehnicianul lui Fulham, Marco Silva, și fostul antrenor al Borussiei Dortmund, Edin Terzic, sunt luați în calcul ca posibili înlocuitori ai lui Rosenior.

Calum McFarlane va prelua echipa ca antrenor interimar până la finalul sezonului.