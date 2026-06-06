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Nuno Campos, noul antrenor al echipei Dinamo București

Dinamo București a anunțat sâmbătă că Nuno Campos va prelua banca tehnică a echipei, după despărțirea de antrenorul Željko Kopić.
Nuno Campos, noul antrenor al echipei Dinamo București
Foto: Dinamo București
Cosmin Pirv
06 iun. 2026, 20:47, Sport
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Potrivit clubului, antrenorul lusitan Nuno Campos a semnat un contract pe două sezoane, până în data de 30 iunie 2028.

Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei.

În ultimul sezon, Nuno Campos a pregătit echipa de primă ligă maghiară Zalaegerszeg, care a terminat pe locul 5 în campionat și a ajuns în finala Cupei Ungariei, cel mai bun rezultat al echipei de la revenirea în prima ligă din 2019 până în prezent.

Clubul Dinamo București a anunțat vineri despărțirea de antrenorul Željko Kopić, după două sezoane și jumătate petrecute pe banca tehnică a formației din Ștefan cel Mare.

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