Antrenor nou pentru Cristiano Ronaldo la Al Nassr. A scris istorie pentru o echipă din Anglia

„Este oficial: Dl. Ange Postecoglou este noul antrenor al echipei Al Nassr. A semnat un contract pe două sezoane. Bine ai venit, Mister!”, a transmis campioana Arabiei Saudite pe rețelele de socializare.

În vârstă de 60 de ani, Postecoglou îl înlocuiește pe Jorge Jesus, cel care a condus-o pe Al Nassr la câștigarea titlului în sezonul trecut, primul cucerit de club de la sosirea lui Cristiano Ronaldo, în 2023.

Pentru Postecoglou, aceasta este prima experiență după despărțirea de Nottingham Forest, în octombrie 2025, când a fost demis după doar 39 de zile și opt meciuri pe banca echipei.

Australianul și-a început cariera de antrenor la South Melbourne, iar ulterior a pregătit reprezentativele Under-17 și Under-20 ale Australiei. După experiențe la Panachaiki, Whittlesea Zebras, Brisbane Roar și Melbourne Victory, a devenit selecționerul Australiei în 2013.

În 2018 a preluat Yokohama F. Marinos, iar trei ani mai târziu a ajuns în Europa, la Celtic Glasgow, unde a cucerit două titluri de campion, o Cupă și două Supercupe.

În 2023 a fost numit la Tottenham Hotspur, reușind să câștige Europa League în 2025, primul trofeu european al clubului londonez după mai bine de patru decenii. La scurt timp după acest succes a părăsit însă formația engleză.

La Al Nassr, Postecoglou va conduce un lot din care fac parte Cristiano Ronaldo, Joao Felix și Sadio Mane. Ronaldo, aflat în prezent cu naționala Portugaliei la Cupa Mondială, va avea astfel un nou antrenor în încercarea de a apăra titlul cucerit de echipa sa în sezonul precedent.