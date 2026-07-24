Ar putea Messi și Cristiano Ronaldo să joace împreună? Răspunsul unui fost coleg al lui CR7 reaprinde dezbaterea

În opinia unui fost coleg al lui Ronaldo, o astfel de idee ar fi dificil de pus în practică și explică de ce rivalitatea dintre cei doi ar trebui să rămână pe teren, nu în același vestiar, relatează Marca.

Un scenariu dorit de suporteri, dar puțin probabil

De când Lionel Messi s-a transferat la Inter Miami, au existat numeroase speculații privind posibilitatea ca și Cristiano Ronaldo să ajungă în Major League Soccer, mai ales că echipa patronată de David Beckham a reușit să atragă mai multe vedete ale fotbalului mondial.

Transferurile unor jucători precum Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez, Rodrigo De Paul, iar mai recent Casemiro, au alimentat și mai mult discuțiile despre un posibil tandem Messi – Ronaldo în Statele Unite.

În prezent, Messi are contract cu Inter Miami până la finalul anului 2028, în timp ce Cristiano Ronaldo este legitimat la Al Nassr, în Arabia Saudită, unde înțelegerea sa este valabilă până în 2027.

Mikaël Silvestre: Rivalitatea ar fi mai spectaculoasă decât colaborarea

Întrebat despre posibilitatea ca cei doi să evolueze în aceeași formație, fostul fundaș francez Mikaël Silvestre, care a fost coleg cu Cristiano Ronaldo timp de cinci sezoane la Manchester United, a declarat că nu vede acest scenariu drept unul realist.

În opinia sa, ar fi mai atractiv pentru fotbal ca Messi și Ronaldo să continue să fie rivali, chiar dacă ar ajunge să joace în același campionat.

„Ar avea mai mult sens să fie în echipe diferite și să concureze unul împotriva celuilalt. Ar fi mai atractiv și mai distractiv pentru suporteri și ar fi mai ușor și pentru orice antrenor”, a declarat Silvestre pentru GOAL.

„Într-un vestiar poate exista un singur lider”

Fostul internațional francez a explicat că rezervele sale nu au legătură cu o eventuală relație tensionată între cei doi fotbaliști, ci cu rolul pe care fiecare îl are într-o echipă.

Silvestre consideră că atât Messi, cât și Ronaldo sunt lideri incontestabili, iar coabitarea lor în același vestiar ar fi dificilă din punct de vedere al dinamicii interne.

„Nu cred că pot împărți același vestiar. Nu spun că nu s-ar înțelege, dar, din perspectiva lui Messi, liderul poate fi doar unul. De aceea cred că ar avea mai mult sens să joace pentru cluburi diferite”, a afirmat fostul fundaș.

Viitorul lui Cristiano rămâne deschis

Silvestre nu exclude complet posibilitatea ca Ronaldo să evolueze în viitor în MLS, însă consideră că portughezul se simte bine în Arabia Saudită și ar putea chiar să își prelungească aventura la Al Nassr.

Deși zvonurile privind o posibilă reunire a celor mai mari doi fotbaliști ai generației lor apar periodic, Lionel Messi și Cristiano Ronaldo nu au fost niciodată colegi de echipă în cariera lor profesionistă. Tocmai această rivalitate, construită de-a lungul a aproape două decenii, continuă să fie unul dintre cele mai puternice simboluri ale fotbalului modern.