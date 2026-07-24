EXCLUSIV | România negociază pentru startul Giro d’Italia. Cătălin Sprînceană: „Procesul este în derulare”

România încearcă să urmeze exemplul Bulgariei, care a găzduit în luna mai primele trei etape ale ediției din 2026 a Giro d’Italia.

Cătălin Sprînceană a declarat, într-un interviu pentru Mediafax, că Federația Română de Ciclism a deschis deja discuțiile cu RCS Sport, compania care organizează Turul Italiei.

„Am început niște discuții cu organizatorul, cu RCS, în ideea în care vom găsi, în primul rând, un an în care ar putea fi fezabil startul din România”, a afirmat președintele Federației Române de Ciclism.

Sprînceană a precizat că nu există încă o dată stabilită și că primul pas este identificarea unei ediții în care proiectul ar putea fi introdus în calendar.

„Procesul este în derulare, procesul identificării unei date fezabile. După aceea trebuie să avem o discuție la cel mai înalt nivel al Guvernului României pentru a primi susținere”, a declarat acesta.

Cât a plătit Bulgaria pentru Giro d’Italia

Costurile reprezintă principalul obstacol în calea proiectului. Cătălin Sprînceană a vorbit în interviu despre estimări cuprinse între 11 și 15 milioane de euro pentru startul organizat de Bulgaria.

„Trebuie să fim realiști. Bulgaria a investit anul acesta, din unele surse am înțeles 11 milioane de euro, din altele 15 milioane de euro. Este o sumă considerabilă pentru trei zile de concurs”, a spus Sprînceană.

Guvernul ar trebui convins să finanțeze proiectul

Președintele Federației consideră că aducerea Giro d’Italia nu poate fi realizată doar de structurile sportive și de sponsorii privați.

După identificarea unei date disponibile în calendarul organizatorului, proiectul ar urma să fie prezentat Guvernului României.

„Trebuie să mergem în fața reprezentanților Guvernului României și să încercăm să-i convingem că plecarea Turului Italiei din România ar fi un motor excelent pentru turismul românesc”, a afirmat Cătălin Sprînceană.

Autoritățile bulgare au justificat investiția prin expunerea internațională pe care o oferă competiția. Înaintea startului, Guvernul de la Sofia susținea că Giro urma să plaseze Bulgaria pe scena sportivă și turistică mondială și să prezinte peisajele și patrimoniul țării unui public de milioane de persoane.

Legăturile României cu Italia

Federația consideră că România are mai multe argumente pentru găzduirea Turului Italiei: comunitatea numeroasă de români stabilită în Peninsulă, relațiile culturale dintre cele două țări și dezvoltarea colaborării sportive.

FRC a deschis în 2026 un centru de pregătire destinat tinerilor cicliști români la San Vito al Tagliamento, în regiunea Friuli-Venezia Giulia.

„Pe noi ne leagă foarte multe de Italia. Avem o comunitate de români generoasă, suntem țări latine și este evident că ne dorim ca Turul Italiei să vină și în România. Eu am fost primul invidios pe Bulgaria”, a declarat Sprînceană.

Giro și Turul României, gândite împreună

Președintele Federației spune că o eventuală „Grande Partenza” nu ar trebui tratată ca un spectacol de trei zile, fără efecte pe termen lung.

Experiența logistică, relațiile comerciale și interesul publicului ar trebui folosite ulterior pentru dezvoltarea Turului României.

„Nu putem gândi o mare plecare a Turului Italiei din România fără să o legăm de evoluția Turului României. Turul României ar trebui cumva să continue această moștenire pe care Turul Italiei ar lăsa-o în România”, a spus Sprînceană.

„Sunt convins că o plecare a Turului Italiei din România poate trage mult în sus nivelul de organizare a Turului României pentru perioada de după”, a adăugat președintele FRC.