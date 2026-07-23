NATO transmite un avertisment după amenințările Iranului la adresa Bulgariei: „Vom apăra orice stat aliat”

Conflictul diplomatic a izbucnit după ce Parlamentul bulgar a aprobat desfășurarea a până la opt avioane americane KC-135 de realimentare, împreună cu aproximativ 250 de militari americani, la baza aeriană Bezmer, în perioada 24 iulie – 1 octombrie. Potrivit Euronews, misiunea are rol logistic și este destinată sprijinirii operațiunilor americane din Orientul Mijlociu.

Ca reacție, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a declarat că orice stat care facilitează atacuri americane împotriva Iranului poate fi considerat participant la ostilități. Oficialul iranian a susținut că un astfel de sprijin ar echivala cu un act de „agresiune” și chiar cu „crime de război”.

NATO: Bulgaria beneficiază de apărarea Alianței

Întrebat despre amenințările lansate de Teheran, colonelul Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al NATO, a declarat pentru Euronews că alianța este pregătită să își respecte angajamentele față de orice stat membru. „Am văzut deja că, atunci când Iranul a lansat rachete către Turcia, un aliat NATO, alianța a intervenit pentru apărare. Vom continua să apărăm orice aliat împotriva oricărei amenințări venite din partea Iranului sau a oricărui alt actor”, a afirmat oficialul. Declarația reprezintă unul dintre cele mai ferme mesaje transmise de NATO de la intensificarea confruntării dintre Washington și Teheran.

Sofia încearcă să calmeze tensiunile

Autoritățile bulgare insistă însă că decizia nu transformă țara într-o parte implicată în conflict. Premierul Rumen Radev a precizat că de pe teritoriul Bulgariei nu vor fi lansate operațiuni de luptă, iar aeronavele americane vor avea exclusiv misiuni logistice de realimentare în afara spațiului aerian bulgar.

Și Ministerul bulgar de Externe a transmis că Sofia nu desfășoară acțiuni ostile împotriva Iranului, ci își respectă obligațiile asumate în cadrul alianței cu Statele Unite și NATO. În același timp, diplomația bulgară a făcut apel la reluarea negocierilor dintre Washington și Teheran și la încetarea ostilităților.

De ce sunt importante avioanele KC-135

Aeronavele KC-135 Stratotanker nu sunt avioane de atac, însă joacă un rol esențial în operațiunile militare moderne. Acestea permit realimentarea în aer a avioanelor de vânătoare, bombardierelor și altor aeronave militare, extinzând considerabil raza și durata misiunilor. Din acest motiv, Iranul consideră că găzduirea unor astfel de aeronave contribuie indirect la operațiunile militare americane, chiar dacă acestea nu desfășoară atacuri de pe teritoriul Bulgariei.

O nouă etapă a tensiunilor dintre Iran și NATO

Decizia Bulgariei intervine într-un moment în care Statele Unite își consolidează dispozitivul militar destinat operațiunilor din Orientul Mijlociu, iar mai multe state europene își adaptează infrastructura pentru sprijin logistic. În același timp, avertismentul Iranului și răspunsul ferm al NATO arată că tensiunile generate de conflictul dintre Washington și Teheran riscă să depășească granițele Orientului Mijlociu și să implice tot mai mult state membre ale Alianței Nord-Atlantice, chiar și în roluri exclusiv logistice.