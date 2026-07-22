Prima pagină » Life-Entertaiment » România va participa la Eurovision Song Contest 2027, după rezultatul obținut la ediția din acest an

România va participa la Eurovision Song Contest 2027, după rezultatul obținut la ediția din acest an

Consiliul de Administrație al Televiziunii Române a aprobat participarea României la ediția din 2027 a Eurovision Song Contest, decizia fiind adoptată în ședința din 22 iulie și condiționată de alocarea fondurilor necesare prin bugetul aferent anului viitor.
România va participa la Eurovision Song Contest 2027, după rezultatul obținut la ediția din acest an
Alexandra Căpitănescu Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
22 iul. 2026, 19:17, Știrile zilei
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Participarea va marca cea de-a 25-a prezență a României în competiția muzicală organizată sub egida Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU).

Decizia vine după unul dintre cele mai bune rezultate obținute vreodată de România la Eurovision. La ediția din 2026, Alexandra Căpitănescu a ocupat locul al treilea în marea finală, cu piesa „Choke Me”, acumulând 296 de puncte.

Organizatorii vor să înceapă pregătirile din timp

Potrivit comunicatului, aprobarea participării încă din această etapă are rolul de a permite stabilirea unui calendar predictibil pentru desfășurarea proiectului și organizarea unei selecții naționale competitive.

Obiectivul este atragerea unui număr cât mai mare de compozitori, textieri, producători și interpreți, astfel încât reprezentantul României să beneficieze de pregătirea necesară înaintea concursului internațional.

Interesul pentru competiție a fost ridicat și în acest an. Selecția Națională din 2026 a reunit 101 piese înscrise, iar concursul a generat peste 21.500 de mențiuni în presa și mediul online din România, potrivit unei analize media citate în comunicat.

Concursul din 2027 va avea loc în Bulgaria

Eurovision Song Contest este unul dintre cele mai urmărite evenimente de televiziune la nivel mondial, fiind transmis anual către o audiență estimată la peste 160 de milioane de telespectatori din Europa și din alte regiuni ale lumii, inclusiv Australia.

Ediția din 2027, a 71-a din istoria competiției, este programată să se desfășoare în luna mai, în Bulgaria.

Pentru România, participarea din 2027 vine pe fondul revenirii în prim-planul competiției după clasarea pe podium în acest an și are ca obiectiv menținerea vizibilității artiștilor români pe una dintre cele mai importante scene muzicale internaționale.

Recomandarea video

EXCLUSIV / SURSE: Una dintre firmele percheziționate de Parchetul European pentru presupusa fraudare a unui proiect al Consiliului Județean Ilfov din PNRR îi aparține lui Liviu Bicuți. El e cercetat penal deja pentru trucarea fotografiilor cu Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta
G4Media
O poză inexplicabilă » Cine apare în bancă alături de marea Nadia Comăneci: „Nu înțeleg cum e posibilă!”
GSP.ro
Extrem de grav la Brăila. Unul dintre inculpații din clanul Buricea s-a dus la un polițist de investigații criminale acasă. Omul legii a apelat 112
Gandul
DOLIU în lumea presei! Luca, un jurnalist sportiv, a fost omorât 😲
Cancan
„Gabi, te rog, nu cu un tenismen”. Ruse a recunoscut că se iubește cu numărul 48 din ATP
Prosport
Scăderea deficitului bugetar arată că măsurile lui Bolojan funcționează, dar suntem doar la jumătatea drumului, arată economiștii. „Dacă creditorii se supără, îți închid lumina în trei săptămâni”
Libertatea
A cumpărat un fost WC public cu 35.000 de lire și l-a transformat într-o locuință modernă cu două dormitoare. Acum vrea să obțină aproape de zece ori mai mult
CSID
Când ar putea fi lansată noua generație de DACIA SPRING?
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia