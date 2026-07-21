Trafic de migranți prin România către Italia. Șapte suspecți au fost arestați într-o operațiune coordonată de Europol

Șapte persoane au fost arestate în trei state, iar autoritățile române au participat la ancheta care a vizat o grupare suspectată că utiliza mașini închiriate, furate sau înmatriculate fraudulos pentru transportul migranților.

Percheziții și acțiuni în patru țări, inclusiv în România

Operațiunea a avut loc pe 16 iulie și a fost coordonată de autoritățile elene, cu sprijinul Europol. Acțiunile s-au desfășurat simultan în Salonic și Atena (Grecia), Sofia (Bulgaria), București (România) și Etten-Leur (Țările de Jos).

Din partea României au participat polițiștii din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, alături de autoritățile din Grecia, Bulgaria și Țările de Jos.

În urma operațiunii au fost arestați șapte suspecți: cinci în Grecia, unul în Bulgaria și unul în Țările de Jos.

Migranții erau transportați prin România spre Italia

Potrivit Europol, gruparea era formată în principal din cetățeni sirieni și egipteni și organiza transportul ilegal al migranților din Grecia către Italia, folosind o rută care traversa Bulgaria și România.

Anchetatorii au stabilit, până în prezent, legături între rețeaua infracțională și 12 cazuri de trafic de migranți înregistrate între februarie și iulie 2026. Alte patru incidente mai vechi sunt investigate și ar putea avea legătură cu aceeași organizație. Majoritatea migranților transportați erau cetățeni din Egipt, Irak și Siria.

Cum acționa gruparea

Investigația a scos la iveală un mod de operare bine organizat, adaptat pentru a evita controalele autorităților.

Suspecții ar fi transportat migranții cu autoturisme de mici dimensiuni prin Grecia, Bulgaria și România, după care aceștia erau transferați în camioane pentru ultima parte a traseului, către Italia.

Pentru a reduce riscul de a fi identificați, membrii rețelei închiriau autoturisme folosind documente de identitate autentice sau falsificate și nu le mai returnau. De asemenea, cumpărau și înmatriculau vehicule pe numele unor persoane interpuse sau al unor firme-paravan și foloseau inclusiv mașini furate, majoritatea provenind din Grecia.

Potrivit anchetatorilor, organizația era structurată în celule care operau în Grecia, Bulgaria și România, iar membrii acesteia călătoreau frecvent între statele balcanice pentru a coordona transporturile ilegale.

Schimb rapid de informații între autorități

Europol precizează că a sprijinit ancheta prin schimbul și analiza informațiilor operative, facilitând identificarea conexiunilor dintre mai multe dosare și conturarea imaginii de ansamblu asupra rețelei.

În ziua operațiunii, agenția europeană a trimis în Grecia un expert dotat cu un birou mobil, care a permis verificarea în timp real a informațiilor în bazele de date Europol și coordonarea rapidă a activităților desfășurate de autoritățile participante.

Europol amintește că, începând din martie 2026, funcționează Centrul European împotriva Traficului de Migranți (ECAMS), creat pentru consolidarea cooperării dintre statele membre în combaterea rețelelor de trafic de persoane.