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Lidera liberalilor din Parlamentul European îl acuză pe premierul bulgar că izolează țara

Lidera liberalilor din Parlamentul European, Valérie Hayer, l-a criticat dur pe premierul bulgar Rumen Radev, după ce acesta a refuzat invitația președintelui francez Emmanuel Macron de a participa la reuniunea Coaliției Voluntarilor. Ea susține că poziția exprimată de liderul bulgar este „anti-europeană” și riscă să izoleze Bulgaria de partenerii săi din UE și NATO.
Lidera liberalilor din Parlamentul European îl acuză pe premierul bulgar că izolează țara
Valérie Hayer, lidera grupului Renew Europe din Parlamentul European/sursa foto: X
Maria Miron
16 iul. 2026, 11:53, Știri externe
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Europarlamentara franceză Valérie Hayer, lidera grupului Renew Europe din Parlamentul European, a criticat declarațiile premierului bulgar Rumen Radev făcute la Paris cu ocazia Zilei Naționale a Franței, susținând că acestea sunt „anti-europene” și afectează poziția Bulgariei în cadrul UE și NATO, relatează Novinite.

Ea a spus că a fost surprinsă de faptul că premierul bulgar a folosit un eveniment pe care îl consideră un simbol al solidarității europene pentru a transmite un mesaj pe care îl apreciază drept contrar poziției comune a Uniunii Europene.

„O greșeală politică gravă”

Lidera Renew Europe, apropiată a președintelui francez Emmanuel Macron, a participat la reuniunile organizate la Paris, inclusiv la întâlnirea Coaliției Voluntarilor, grup de state care sprijină Ucraina prin asistență militară și alte forme de sprijin. Potrivit acesteia, reuniunea a transmis un mesaj puternic privind importanța securității colective și responsabilitatea statelor membre ale UE.

„Sunt extrem de șocată că premierul Bulgariei a folosit parada de 14 iulie, un moment al solidarității europene cu un mesaj politic foarte puternic, pentru a face o declarație care este, sincer, anti-europeană”, a afirmat Hayer.

Ea consideră că poziția lui Radev riscă să îndepărteze Bulgaria de partenerii săi europeni și să afecteze încrederea în angajamentul țării față de Uniunea Europeană și NATO.

„Prin această declarație, el izolează din nou Bulgaria de dinamica și angajamentul european, afectând încrederea atât în Bulgaria, cât și în Uniunea Europeană și NATO. Pentru mine, aceasta este o greșeală politică gravă”, a adăugat lidera Renew Europe.

Bulgaria rămâne în afara Coaliției Voluntarilor pentru Ucraina

Rumen Radev a anunțat marți că a refuzat invitația președintelui Emmanuel Macron de a participa la reuniunea Coaliției Voluntarilor. Premierul bulgar a explicat că, în opinia sa, eforturile diplomatice trebuie să rămână prioritare și că negocierile ar trebui să primească mai mult timp înainte de extinderea sprijinului militar pentru Ucraina.

Decizia sa a fost criticată de mai mulți oficiali europeni și susținători ai unei implicări mai puternice în sprijinul Ucrainei, în timp ce Radev și-a reafirmat poziția în favoarea unei soluții diplomatice pentru încheierea războiului, exprimată în repetate rânduri.

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