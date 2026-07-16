Israel și Libanul se apropie de aplicarea acordului de retragere. Primele zone din sudul Libanului ar urma să fie preluate de armata libaneză

Departamentul de Stat al SUA a transmis că discuțiile au fost „productive”, iar detaliile finale privind implementarea urmează să fie stabilite în zilele următoare, mai scrie Associated Press.

Primele retrageri ale armatei israeliene

Acordul-cadru dintre Israel și Liban, anunțat pe 26 iunie, prevede retragerea treptată a trupelor israeliene din sudul Libanului și dezarmarea grupării șiite Hezbollah, susținută de Iran. În perspectivă, documentul deschide și posibilitatea unor negocieri pentru un acord de pace între cele două state, aflate oficial în stare de război de aproape opt decenii. Prima etapă presupune crearea unor zone-pilot în care armata libaneză să preia controlul și să elimine orice prezență militară a Hezbollah. Surse libaneze și israeliene au indicat anterior că printre localitățile vizate se numără Froun, Ghandouriyeh și Zawtar.

Implementarea acordului, blocată până acum

Aplicarea în teren a înțelegerii a întâmpinat dificultăți în ultimele săptămâni. Autoritățile de la Beirut au cerut ca Israelul să își retragă trupele din zonele stabilite înainte de continuarea negocierilor. În plus, alegerea acestor sectoare a stârnit controverse în Liban, deoarece în unele dintre ele armata israeliană nu mai avea o prezență semnificativă, ceea ce a ridicat întrebări privind utilitatea retragerii. Armata libaneză ar fi preferat includerea unor teritorii mai extinse, aflate efectiv sub control israelian. Potrivit Washingtonului, după implementarea acestor zone-pilot vor urma negocieri tehnice mai ample, cu obiectivul declarat de a ajunge la un acord cuprinzător între Israel și Liban.

Hezbollah respinge acordul

Un obstacol major rămâne poziția Hezbollah. Gruparea a transmis că nu intenționează să respecte înțelegerea și că nu are în vedere dezarmarea, una dintre condițiile esențiale ale acordului. De cealaltă parte, oficiali israelieni au declarat în repetate rânduri că armata ar putea menține o prezență îndelungată în sudul Libanului, din motive de securitate. Războiul actual dintre Israel și Hezbollah a izbucnit după ce gruparea libaneză a lansat atacuri cu rachete asupra Israelului, la scurt timp după declanșarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran. Ulterior, armata israeliană a lansat o ofensivă în sudul Libanului și a ocupat o zonă extinsă de la frontieră.

Trump: „Ar fi bine ca Israelul să se retragă”

Președintele american Donald Trump a declarat că și-ar dori ca Israelul să își retragă sau să își redistribuie forțele atât din sudul Libanului, cât și din sudul Siriei. „Ar fi bine să iasă de acolo. Cred că atunci lucrurile s-ar putea calma puțin. Trebuie să ne concentrăm asupra problemei mari, iar aceasta este Iranul”, a spus Trump într-un interviu acordat Fox News. Liderul de la Casa Albă și-a reiterat, de asemenea, ideea ca Siria să contribuie la limitarea influenței Hezbollah în regiune, însă președintele sirian Ahmad al-Sharaa a afirmat anterior că nu intenționează să implice militar Siria în conflictul din Liban.