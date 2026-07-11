O delegație militară americană merge în Liban pentru implementarea armistițiului dintre Israel și Hezbollah

Conform publicației britanice, care citează doi înalți oficiali libanezi, reprezentanți ai Comandamentului Central al SUA (CENTCOM) vor ajunge în capitala Libanului înaintea discuțiilor tehnice dintre delegațiile libaneză și israeliană, programate săptămâna viitoare la Roma.

Negocierile vor viza aplicarea acordului sponsorizat de Statele Unite, încheiat la 26 iunie, care prevede retragerea treptată a trupelor israeliene de pe teritoriul libanez.

Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat al SUA a confirmat pentru Anadolu că CENTCOM colaborează îndeaproape cu ambele părți la nivel tehnic și logistic, fără a comenta însă vizita delegației.

Potrivit oficialului american, procesul a intrat în faza de implementare, iar prima zonă-pilot în care vor fi aplicate prevederile acordului urmează să fie anunțată în următoarele zile. Alte zone sunt deja în curs de planificare.

Acesta a precizat că Washingtonul intenționează să contacteze partenerii internaționali pentru a sprijini autoritățile libaneze în restabilirea controlului asupra teritoriilor vizate de acord.

Între timp, Ministerul Sănătății din Liban a anunțat că bilanțul victimelor atacurilor israeliene a ajuns la 4.321 de morți și 12.204 răniți începând cu 2 martie.

Forțele israeliene continuă să controleze mai multe zone din sudul Libanului, inclusiv teritorii ocupate de decenii și altele cucerite în timpul conflictului din 2023-2024, când trupele au avansat peste 10 kilometri în interiorul teritoriului libanez.