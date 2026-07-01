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Ilie Bolojan răspunde apelului lui Sorin Grindeanu cu un Guvern „tip armistițiu”. Cere ca formula să fie discutată cu președintele Nicușor Dan

Premierul demis Ilie Bolojan, lider al PNL, a răspuns astăzi apelului lui Sorin Grindeanu, care cerea semnarea unui acord privind noua formulă de susținere a unei majorități guvernamentale, cu o altă propunere.
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Sorina Matei
01 iul. 2026, 18:48, Politic
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„Armistițiu politic”

Ilie Bolojan, premierul demis și președintele PNL, a spus astăzi, într-o emisiune, că „trebuie găsite niște formule” de „detensionare” a crizei politice în care se află România, pentru a se ajunge la un „armistițiu politic”.

„Domnul Grindeanu are o schimbare de ton. Domnul Grindeanu, față de discuția care a blocat o evoluție în acordul politic, are o schimbare de ton. Acum câteva zile, înainte de desemnarea lui Siegfried Mureșan, a afirmat că nu acceptă decât o susținere a partidelor de dreapta pentru el, ceea ce a blocat discuțiile. Acum înțeleg ca este de acord cu guverne succesive, dar vrea întâi guvern PSD. Problema de bază este pierderea încrederii în PSD. În condițiile în care ți se cere un vot de încredere pentru psd trebuie să te gândești la condițiile pe care le poți pune, garanțiile care pot fi puse în practica, pentru că o astfel de instalare să aibă ca efect punerea în practică a măsurilor de care are nevoie România”, a spus Ilie Bolojan în emisiunea Foc Încrucișat/ Friendly Fire.

Condiții pentru un acord între blocurile politice. Guvern minoritar sau „tip armistițiu”?

Liderul PNL a susținut că trebuie să existe un „acord de reciprocitate”, cu condiții și garanții între PNL și PSD.

„Poate să cuprindă orice fel de clauze, dacă cei care îl semnează nu-l respectă. Împreună cu președintele României. să se găsească o formulă, pentru că are si el o responsabilitate„, a afirmat Bolojan.

Premierul demis a spus că, pentru deblocarea crizei politice, nu există deocamdată decât două variante: guvern minoritar sau guvern „de tip armistițiu„.

Blocaj politic de 57 de zile

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat oficial că este de acord cu rotativa guvernamentală și cu semnarea unui acord politic cu PNL și USR, impunând însă o condiție fermă: primul premier al noului cabinet trebuie să provină de la PSD.

Liderul social-democrat a subliniat că este gata să parafeze documentul „acum, pe loc”, dar solicită partenerilor politici să își asume votul pentru deblocarea crizei guvernamentale.

Criza politică din România se adâncește după intrarea Parlamentului în vacanță, lăsând țara pe  sub conducerea unui Guvern demis condus de Ilie Bolojan cu miniștri interimari ale căror mandate au expirat de mai bine de 20 de zile.

Negocierile dintre marile partide (PSD, PNL, USR și UDMR) pentru formarea unei noi majorități sunt în blocaj total din cauza disputelor privind funcția de premier și clauzele de guvernare.

După desemnarea lui Eugen Tomac și Adrian Veștea, ambele eșuate, președintele Nicușor Dan a declarat că așteaptă în continuare ca blocurile politice principale care și-au desemnat premieri – PSD și PNL, USR și UDMR – să vină la Palatul Cotroceni cu majorități transparente de 233 de parlamentari.

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