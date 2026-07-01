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7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție

Mandatele celor 7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au expirat de 24 de zile. Legea prevede că un ministru desemnat să preia interimar un alt minister nu poate exercita această funcție mai mult de 45 de zile. Întrebat despre situația legală și constituțională generată de expirarea mandatelor miniștrilor interimari, Nicușor Dan, președintele României, a spus că problema i-a fost adusă în atenție.
7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție
Sorina Matei
01 iul. 2026, 12:15, Politic
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Constituția și Codul Administrativ: interimarul miniștrilor se poate exercita „cel mult 45 de zile”

Constituția României, legea fundamentală a statului, prevede că un interimat se poate exercita „cel mult 45 de zile”. Aceeași prevedere se regăsește și în Codul Administrativ.

Constituția României

Codul Administrativ

69 de zile de când 7 miniștri PSD au demisionat în bloc din Guvernul Bolojan

Astăzi se împlinesc 69 de zile de când miniștrii PSD și-au depus demisiile în bloc din Guvernul Bolojan. Plecarea din Guvern a PSD a avut loc pe data de 23 aprilie 2026.

Pe 25 aprilie 2026, după demisiile reprezentanților PSD, Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de vacantare a posturilor și numire a interimarilor în acele posturi.

Este vorba de 7 ministere:

  • 1. Ministerul Energiei: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Bogdan-Gruia Ivan din funcția de ministru al energiei;
  • Decret pentru desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, în funcția de ministru al energiei, interimar;
  • 2. Ministerul Muncii: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Petre-Florin Manole din funcția de ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale;
  • Decret pentru desemnarea domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene, în funcția de ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar;
  • 3. Ministerul Sănătății: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Alexandru-Florin Rogobete din funcția de ministru al sănătății;
  • Decret pentru desemnarea domnului Cseke Attila-Zoltán, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în funcția de ministru al sănătății, interimar;
  • 4. Ministerul Transporturilor: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Ciprian-Constantin Șerban din funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii;
  • Decret pentru desemnarea domnului Radu-Dinel Miruță, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, în funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii, interimar;
  • 5. Ministerul Agriculturii: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Florin-Ionuț Barbu din funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale;
  • Decret pentru desemnarea domnului Tánczos Barna, viceprim-ministru, în funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, interimar;
  • 6. Vicepremier: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Marian Neacșu din funcția de viceprim-ministru;
  • Decret pentru desemnarea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, în funcția de viceprim-ministru, interimar, cu preluarea atribuțiilor domnului Marian Neacșu;
  • 7. Ministerul Justiției: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Radu Marinescu din funcția de ministru al justiției;
  • Decret pentru desemnarea domnului Marian-Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în funcția de ministru al justiției, interimar.

Nicușor Dan: „E o chestiune constituțională. Nu am o evaluare pe ea”

Întrebat ce se întâmplă cu portofoliile miniștrilor interimari al căror mandat a expirat de mai bine de 3 săptămâni, președintele Nicușor Dan a declarat:

E o chestiune constituțională care mi-a fost adusă la cunoștință, dar nu am o evaluare pe ea”.

Interimar la interimar

O soluție la mandatele interimare expirate o oferă tot legea – Codul Administrativ.

Acesta prevede următoarele:

„În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim-ministrul iniţiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului în calitate de ministru interimar”.

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