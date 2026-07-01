7 miniștri interimari ai cabinetului demis Bolojan au mandatele expirate de 24 de zile. Nici președintele Nicușor Dan nu are o soluție

Constituția și Codul Administrativ: interimarul miniștrilor se poate exercita „cel mult 45 de zile”

Constituția României, legea fundamentală a statului, prevede că un interimat se poate exercita „cel mult 45 de zile”. Aceeași prevedere se regăsește și în Codul Administrativ.

69 de zile de când 7 miniștri PSD au demisionat în bloc din Guvernul Bolojan

Astăzi se împlinesc 69 de zile de când miniștrii PSD și-au depus demisiile în bloc din Guvernul Bolojan. Plecarea din Guvern a PSD a avut loc pe data de 23 aprilie 2026.

Pe 25 aprilie 2026, după demisiile reprezentanților PSD, Președintele Nicușor Dan a semnat decretele de vacantare a posturilor și numire a interimarilor în acele posturi.

Este vorba de 7 ministere:

1. Ministerul Energiei: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Bogdan-Gruia Ivan din funcția de ministru al energiei;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Bogdan-Gruia Ivan din funcția de ministru al energiei; Decret pentru desemnarea domnului Ilie-Gavril Bolojan, prim-ministru, în funcția de ministru al energiei, interimar;

2. Ministerul Muncii: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Petre-Florin Manole din funcția de ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Petre-Florin Manole din funcția de ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale; Decret pentru desemnarea domnului Dragoș-Nicolae Pîslaru, ministrul investițiilor și proiectelor europene, în funcția de ministru al muncii, familiei, tineretului și solidarității sociale, interimar;

3. Ministerul Sănătății: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Alexandru-Florin Rogobete din funcția de ministru al sănătății;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Alexandru-Florin Rogobete din funcția de ministru al sănătății; Decret pentru desemnarea domnului Cseke Attila-Zoltán, ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, în funcția de ministru al sănătății, interimar;

4. Ministerul Transporturilor: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Ciprian-Constantin Șerban din funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Ciprian-Constantin Șerban din funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii; Decret pentru desemnarea domnului Radu-Dinel Miruță, viceprim-ministru, ministrul apărării naționale, în funcția de ministru al transporturilor și infrastructurii, interimar;

5. Ministerul Agriculturii: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Florin-Ionuț Barbu din funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Florin-Ionuț Barbu din funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale; Decret pentru desemnarea domnului Tánczos Barna, viceprim-ministru, în funcția de ministru al agriculturii și dezvoltării rurale, interimar;

6. Vicepremier: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Marian Neacșu din funcția de viceprim-ministru;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Marian Neacșu din funcția de viceprim-ministru; Decret pentru desemnarea doamnei Oana-Clara Gheorghiu, viceprim-ministru, în funcția de viceprim-ministru, interimar, cu preluarea atribuțiilor domnului Marian Neacșu;

7. Ministerul Justiției: Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Radu Marinescu din funcția de ministru al justiției;

Decret pentru constatarea vacanței unei funcții de membru al Guvernului prin demisia domnului Radu Marinescu din funcția de ministru al justiției; Decret pentru desemnarea domnului Marian-Cătălin Predoiu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în funcția de ministru al justiției, interimar.

Nicușor Dan: „E o chestiune constituțională. Nu am o evaluare pe ea”

Întrebat ce se întâmplă cu portofoliile miniștrilor interimari al căror mandat a expirat de mai bine de 3 săptămâni, președintele Nicușor Dan a declarat:

„E o chestiune constituțională care mi-a fost adusă la cunoștință, dar nu am o evaluare pe ea”.

Interimar la interimar

O soluție la mandatele interimare expirate o oferă tot legea – Codul Administrativ.

Acesta prevede următoarele:

„În situaţiile prevăzute la alin. (2), înăuntrul termenului de 45 de zile, prim-ministrul iniţiază procedurile prevăzute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului în calitate de ministru interimar”.