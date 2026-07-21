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SURSE: Parlamentul convocat în sesiune extraordinară săptămâna viitoare

Senatul ar urma să fie convocat în sesiune extraordinară în perioada 27-31 iulie, pentru adoptarea a două proiecte legislative necesare îndeplinirii unor jaloane din Planul Național de Redresare și Reziliență, au declarat surse parlamentare pentru MEDIAFAX. O decizie similară este așteptată și la Camera Deputaților.
SURSE: Parlamentul convocat în sesiune extraordinară săptămâna viitoare
Gabriel Negreanu
21 iul. 2026, 16:45, Politic
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Potrivit surselor Mediafax, Biroul permanent al Senatului ar urma să se reunească miercuri, 22 iulie, de la ora 11:00. În cadrul ședinței, cele două proiecte deja înregistrate la Senat ar urma să fie trimise instituțiilor care trebuie să emită avize.

Conducerea Senatului va propune, în același timp, convocarea unei sesiuni extraordinare în perioada 27-31 iulie.

Prima ședință de plen ar urma să aibă loc luni, 27 iulie, de la ora 14:00. Senatorii ar urma să dezbată și să voteze cele două proiecte legislative, cu condiția ca acestea să primească până atunci rapoartele comisiilor de specialitate.

Un al doilea plen al Senatului este pregătit pentru joi, 30 iulie, însă convocarea acestuia va depinde de proiectele legislative care vor fi transmise de Camera Deputaților.

Ce prevăd cele două proiecte

Ambele inițiative au fost înregistrate la Senat pe 30 iunie, iar inițiatorii au solicitat dezbaterea lor în procedură de urgență.

Primul proiect instituie un mecanism de tip „bonus-malus” pentru personalul administrației fiscale și vamale. Recompensele ar urma să fie acordate în funcție de atingerea unor indicatori de colectare și combatere a evaziunii fiscale.

Valoarea totală a recompenselor acordate într-un an nu ar putea depăși 12% din fondul destinat salariilor de bază. Proiectul prevede inclusiv recompense pentru angajații implicați în recuperarea unor sume mai mari de un milion de euro, confirmate definitiv de instanțe și efectiv încasate la buget. Mecanismul este asociat reformei ANAF prin digitalizare și jalonului 197 din PNRR.

Cel de-al doilea proiect modifică OUG 57/2019 privind Codul administrativ și vizează cariera funcționarilor publici, organizarea concursurilor și criteriile de promovare în administrație. Guvernul a prezentat reforma drept o măsură necesară pentru organizarea unor concursuri corecte și pentru promovarea funcționarilor pe criterii profesionale.

Miza financiară: ultima tranșă de granturi

Convocarea Parlamentului în timpul vacanței parlamentare are loc în condițiile în care România trebuie să închidă mai multe reforme restante înainte de transmiterea cererii finale de plată din PNRR.

PNL a anunțat că șase proiecte legislative sunt considerate prioritare: patru au fost deja depuse în Parlament, iar alte două – legea salarizării și proiectul privind integritatea – se aflau la începutul săptămânii în etapa finală de pregătire.

De adoptarea acestora depinde obținerea ultimei tranșe de granturi din PNRR, estimată la aproximativ trei miliarde de euro. Amendamentele care modifică substanțial reformele trebuie să rămână compatibile cu jaloanele negociate cu reprezentanții Comisiei Europene.

Printre celelalte proiecte aflate pe circuitul parlamentar se numără Codul amenajării teritoriului și urbanismului, măsurile privind decarbonizarea, modificarea legislației din energie, noua lege a salarizării și consolidarea cadrului legal privind integritatea și incompatibilitățile.

Calendarul sesiunii extraordinare și ordinea de zi a plenurilor urmează să fie confirmate oficial prin deciziile Biroului permanent al Senatului.

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