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„Putem forma o majoritate. Cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”. Soluția propusă de Olguța Vasilescu pentru criza politică

Olguța Vasilescu a declarat că PSD ar putea forma o majoritate un guvern minoritar PSD fiind „cea mai bună variantă”. De asemenea, a transmis ce greșeală a făcut PSD anul trecut.
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Ioana Târziu
21 iul. 2026, 19:43, Politic
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Invitată marți la emisiunea Gândul Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu a fost întrebată dacă ar putea forma o majoritate în Guvern, în contextul în care ar fi nominalizată de Nicușor Dan.

„Eu cred că da”, a fost răspunsul social-democratei.

Soluția pentru o majoritate PSD

Întrebată cu cine ar face o majoritate, ea a transmis că va fi făcută cu „parlamentari din Parlamentul României”. Însă, nu a vrut să ofere numele parlamentarilor aleși pentru o astfel de majoritate.

Întrebată dacă vede ca soluție un guvern minoritar PSD sau o alianță parlamentară, Olguța Vasilescu a răspuns că „cea mai bună variantă, un guvern minoritar PSD”.

„Care să-și asume până la urmă așa cum a guvernat PSD-ul de fiecare dată”, a explicat aceasta.

De asemenea, social-democrata a declarat că cea mai mare greșeală a PSD este faptul că partidul nu a revendicat funcția de premier. De asemenea, că l-a lăsat pe Ilie Bolojan în fruntea Guvernului.

Greșeala făcută de PSD

„Dacă noi am făcut o greșeală, a fost aceea că anul trecut nu am revendicat postul de prim-ministru ca principal partid. Pur și simplu, la vremea respectivă a fost discuția că e rândul lor. Adică tocmai se terminase un ciclu în care PSD-ul fusese cu funcția de prim-ministru. Automat, urma PNL-ul la rând”, a transmis aceasta.

„Tocmai pentru că noi am avut un parteneriat cu Partidul Național Liberal. Ne-am gândit că va funcționa și de data aceasta. Așa cum s-a întâmplat data trecută când, în momentul în care trebuia să preia PSD-ul guvernarea, nu s-a pus în niciun fel problema că nu ar trebui să se întâmple acest lucru. Însă la vremea respectivă nu negociam cu Ilie Bolojan”, a mai specificat Olguța Vasilescu.

„Acum Ilie Bolojan, probabil că a început să-i placă foarte mult în această funcție. A revendicat-o la vremea respectivă pe o discuție că această guvernare va fi pe o perioadă de patru ani de zile. Nu se întâmplă și nu înțelege că nu mai este coaliția care l-a pus pe el prim-ministru”, a conchis social-democrata.

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