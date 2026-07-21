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Scandalul pe TVA de 9% la cumpărarea unei locuințe. Nicoleta Pauliuc îi face reproșuri lui Ilie Bolojan

Nicoleta Pauliuc, unul dintre liderii PNL care se află în conflict cu Ilie Bolojan, îi reproșează premierului demis că nu înțelege propunerea privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziția unei locuințe.
Scandalul pe TVA de 9% la cumpărarea unei locuințe. Nicoleta Pauliuc îi face reproșuri lui Ilie Bolojan
Sorina Matei
21 iul. 2026, 14:36, Politic
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Prim-vicepreședintele PNL Nicoleta Pauliuc a propus, ieri, în ședința conducerii partidului, un amendament prin care să fie prelungit termenul până la care tranzacțiile imobiliare pot beneficia de cota redusă de TVA de 9%, după intrarea în vigoare, de la 1 august, a cotei de 21%. Potrivit Mediafax, Ilie Bolojan a respins propunerea colegei sale de partid.

„Fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles”

Astăzi însă, Nicoleta Pauliuc revine cu critici la adresa lui Ilie Bolojan:

„Domnul Ilie Bolojan fie a fost informat greșit, fie nu a înțeles propunerea pe care am prezentat-o privind prelungirea TVA de 9% pentru achiziția unei locuințe.

Ieri, în ședința conducerii PNL, am propus o soluție legislativă pentru oamenii care riscă să piardă cota de TVA de 9% la cumpărarea locuinței, nu din vina lor, ci pentru că sistemul informatic al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară a fost blocat în urma unui atac cibernetic. Concret, am cerut o prelungire a termenului de aplicare până la 31 octombrie 2026.
Răspunsul domnului Bolojan a fost că „nu se pot face excepții”, deoarece am intra în contradicție cu jaloanele din PNRR și am afecta veniturile bugetare. Greșit”, arată Pauliuc.

„Statul trebuie să își respecte cuvântul”

Parlamentarul susține că propunerea nu deschide o facilitate fiscală pentru cumpărători noi.
„Legea este foarte clară: de cota de 9% pot beneficia numai persoanele care aveau deja antecontractele încheiate înainte de 1 august 2025 și care îndepliniseră condițiile prevăzute de lege. Categoria beneficiarilor este deja închisă. Nu poate veni nimeni astăzi să semneze un antecontract nou și să solicite TVA de 9%. Prin urmare, nu propun o excepție. Nu inventez o categorie nouă de beneficiari. Nu schimb regulile pentru viitor”.
Nicoleta Pauliuc spune că ea cere doar ca statul să își respecte promisiunea față de oamenii care au respectat legea și și-au făcut planurile de viață bazându-se pe ea.
„Singura soluție, pe care o susțin, este ca, într-o sesiune extraordinară a Parlamentului din iulie, termenul pentru finalizarea acestor tranzacții să fie prelungit. Responsabilitatea fiscală nu înseamnă ca statul să își acopere propriile greșeli din buzunarul cetățeanului. Cetățeanul trebuie să respecte legea. Dar și statul trebuie să își respecte cuvântul”, încheie Pauliuc.
Până în prezent, nu există încă o decizie oficială de prelungire a facilității, însă în Parlament au fost depuse proiecte de lege de urgență pentru extinderea termenului. Termenul limită actual este 31 iulie 2026. După această dată, TVA-ul pentru locuințele noi crește de la 9% la 21%. 

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