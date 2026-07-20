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Bolojan cere evaluarea organizațiilor PNL cu rezultate slabe. Thuma, după numirea lui Peiu la Ialomița – surse

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis liderilor partidului că organizațiile care au obținut rezultate sub media națională la ultimele alegeri trebuie evaluate obiectiv, avertizând că liberalii nu vor putea obține un scor mai bun în 2028 dacă nu iau măsuri pentru întărirea structurilor locale. După ce Adrian Peiu care a fost la SOS, a devenit lider la PNL Ialomița, Hubert Thuma a avut o reacție nervoasă, potrivit unor surse politice MEDIAFAX.
Bolojan cere evaluarea organizațiilor PNL cu rezultate slabe. Thuma, după numirea lui Peiu la Ialomița - surse
EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Laura Buciu
20 iul. 2026, 22:14, Politic
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„Sunt județe în România în care PNL, la ultimele alegeri gestionate pe forțe proprii – prezidențiale și parlamentare -, a obținut rezultate mult sub media partidului. Este o evidență”, le-ar fi spus liderul liberalilor, potrivit surselor MEDIAFAX.

Conform surselor citate, Ilie Bolojan a dat ca exemplu organizația PNL Ialomița, despre care a spus că a fost afectată de conflictele interne și de divergențele politice, arătând că, în anumite situații, contextul local poate avantaja sau dezavantaja rezultatele electorale.

Liderul PNL a susținut că partidul are potențial de creștere în județele unde rezultatele au fost slabe, însă acest lucru presupune atragerea unor oameni noi, identificarea celor mai buni candidați și promovarea unor politici locale eficiente.

„Dacă nu facem ce trebuie, capacitatea acestui partid de a obține rezultate mai bune în 2028 (…) nu avem șansa să obținem rezultate mai bune”, ar fi afirmat Bolojan, potrivit surselor MEDIAFAX.

Reacție nervoasă după demiterea președintelui PNL Ialomița

Acesta le-ar fi transmis colegilor că evaluarea organizațiilor județene nu are la bază criterii personale, ci exclusiv performanța electorală și posibilitatea îmbunătățirii rezultatelor. Totodată, Bolojan ar fi precizat că schimbarea conducerii unei organizații nu înseamnă eliminarea din partid a liderilor actuali, însă fără o evaluare și măsuri concrete există riscul ca PNL să își consume energia în conflicte interne, au mai declarat sursele citate.

Pe de altă parte, Hubert Thuma a criticat conducerea PNL care a propus demiterea lui Dragoș Soare din funcția de președinte PNL Ialomița, acolo unde a fost numit președinte Adrian Peiu de la SOS: „Soare a luat 36% la alegerile locale când a candidat la Primărie, domnul Ionel Bogdan a luat 18% la Primăria Baia Mare și acum e comunicator al partidului. Asta e politica domnului Bolojan”, a criticat Thuma, potrivit surselor MEDIAFAX.

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