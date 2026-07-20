Veștea și Thuma vor alegeri în filialele PNL, ca în 1990. Veștea: Altfel e vânătoare de vrăjitoare – surse

Potrivit unor surse politice citate de MEDIAFAX, Veștea a cerut organizarea de alegeri în filiala PNL Brașov și a susținut că partidul ar trebui să lase membrii să decidă prin vot cine sunt liderii organizațiilor județene.

Veștea a afirmat că PNL poate ieși din actualul impas doar prin organizarea de alegeri și a avertizat că, în lipsa acestora, situația riscă să se transforme într-o „vânătoare de vrăjitoare”.

Sursele citate de MEDIAFAX afirmă că și Hubert Thuma a reproșat, la rândul său, conducerii partidului că, după Congresul extraordinar din 2025, au fost promise alegeri în organizațiile locale, însă acestea au fost înlocuite cu prelungiri succesive ale mandatelor interimare.

Potrivit surselor, Thuma le-a reproșat liderilor partidului că au preferat prelungirea mandatelor în locul organizării unui scrutin intern și a susținut că funcțiile de conducere trebuie obținute prin votul membrilor.

Liderul PNL Ilfov a mai cerut organizarea de alegeri în toate filialele partidului, inclusiv în organizația pe care o conduce, și a susținut că aceasta este practica urmată de Partidul Național Liberal după 1990.