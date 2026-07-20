Cât costă, de fapt, sistemele care echipează navele din programul SAFE. Explicațiile lui Miruță

„Adevărul are o singură formă și, oricât se străduiesc unii și alții să-l deformeze, datele îi contrazic”, a transmis ministrul, luni seara, pe Facebook. Acesta susține că că există persoane care susțin în mod fals că prin SAFE ar fi fost contractate nave mai scumpe decât cele pe care le-ar fi „intermediat” acestea.

„Nu este adevărat, ba dimpotrivă. Am mai explicat și mai explic încă o dată, doar pentru a nu se sedimenta o minciună și pentru ca adevărul să le dea peste nas celor obișnuiți cu dezinformarea”, a declarat Miruță.

„Compară mere cu pere”

Potrivit ministrului, comparația făcută între corveta turcească Hisar și navele de patrulare care vor fi construite în România este eronată: „Cei care induc această idee compară mere cu pere. Cele două ambarcațiuni sunt complet diferite. Nu este suficient ca două ambarcațiuni să plutească pentru a putea fi comparate între ele”.

Miruță a precizat că nava Hisar, achiziționată din Turcia pentru 223 de milioane de euro, este folosită drept termen de comparație de către criticii programului SAFE, însă noile nave includ sisteme suplimentare care ridică nivelul de capabilitate militară.

Miruță a dezvăluit costurile

Ministrul a prezentat și costurile estimate pentru echipamentele și sistemele suplimentare care vor fi integrate pe navele construite în România:

sistem de apărare apropiată CIWS Oerlikon Millennium – 15,5 milioane euro

sistem pasiv IR de supraveghere și avertizare timpurie – 2,5 milioane euro

sisteme pentru protecția forței și combaterea amenințărilor moderne – 15 milioane euro

sisteme de război electronic – 3 milioane euro

sistem de lansare a torpilelor – 9,5 milioane euro

sistem de rachete RAM – 59,5 milioane euro

muniție – 5 milioane euro

sistem de lansare a rachetelor NSM – 20 milioane euro

integrarea tuturor acestor capabilități – aproximativ 50 milioane euro

„Când adaugi aceste capabilități, integrarea lor și obligația de a investi în șantier astfel încât navele să poată fi produse în România – obligație pe care am introdus-o pentru prima dată prin SAFE –, realitatea este cu totul alta decât povestea simplistă pe care unii se străduiesc să o vândă prin manipulare. În aceste condiții, prețul noilor nave devine chiar mai avantajos”, a susținut Miruță.

Ministrul a susținut că diferența dintre actuala abordare și cele din trecut este modul în care sunt folosiți banii alocați apărării.

„Suplimentar, se obțin salvarea șantierului, investiții în modernizarea acestuia, păstrarea locurilor de muncă și readucerea la viață a unei industrii pe care, până de curând, probabil tot din interes pentru comisioane, unii au vrut-o moartă și îngropată. Diferența este simplă: unii au văzut în trecut în contractele Armatei doar o sursă de bani, altii vor ca fiecare euro investit în apărare să lase în urmă și capacități militare mai puternice, și locuri de muncă, și industrie românească”.