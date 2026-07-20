Radu Miruță: Am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate

Radu Miruță a anunțat printr-o postare pe Facebook că a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care vor fi filmate interviurile din comisiile de selecție ale MApN. Scopul aceste decizii este, potrivit ministrului interimar asigurarea transparenței și corectitudinii procesului de admitere în armată.

„O abordare nouă: a fost publicat în Monitorul Oficial ordinul de ministru prin care am decis ca interviurile din comisiile de selecție ale MApN să fie filmate. În toată țara, în toate unitățile.

De ce? Pentru a elimina orice urmă de subiectivism și pentru a închide definitiv abordarea de tipul „nu contează ce notă iei la scris, poate că, dacă nu ești cine vor ei, te pică la interviu”.

Începând cu 1 august 2026, comisiile de selecție din Ministerul Apărării sunt obligate să înregistreze interviurile.

Modernizarea Armatei Române nu înseamnă doar echipamente noi, ci și reguli noi. Am convingerea că instituțiile puternice se construiesc prin transparență și merit, iar acesta este încă un pas în această direcție”, a transmis Radu Miruță.