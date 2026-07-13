Radu Miruță, după întâlnirea cu directorul CFR Călători pe tema condițiilor din trenuri: I-am pus în față tabelul cu peste 1.200 de sesizări. Nu va rămâne așa

„Am pus acel formular, au completat peste 1000 de oameni, ceea ce e foarte reprezentativ la nivel național. L-am chemat pe directorul CFR Călători astăzi, i-am pus în față acest tabel cu 1258 de linii”, a declarat Miruță, luni, la TVR Info.

Acesta a anunțat și ce așteptări are de la conducerea CFR. „Eu am pus încă o coloană. S-a făcut mentenanță pentru cazul ăsta? Și cine este responsabil? Domnul director mi-a cerut un răgaz până mâine să-l verifice cu oamenii din interiorul CFR. Astăzi, cei de la CFR Călători lucrează într-o echipă să completeze tabelul ministrului de 1200 de intrări”, spune ministrul.

Radu Miruță a precizat că va avea o nouă întâlnire cu reprezentanții CFR Călători pentru analizarea concluziilor.

„Preocuparea mea nu este una hormonală să tai gâtul cuiva. Pe mine mă interesează să identific cine este răspunzător și dacă cu adevărat s-au plătit bani pentru ceva ce nu s-a întâmplat. Și atunci eu vreau să îngustează pâlnia asta până când rămâne în picioare cel care are responsabilitate în fișa postului pentru a face ceva ce nu se întâmplă”, transmite Miruță.

„Vrem să o luăm etapizat pentru a rezolva din probleme. Nu vor rămâne lucrurile așa”, conchide ministrul.

„65% este procentul celor care spun că nu funcționează aerul condiționat; 29% spun că a doua cea mai mare problemă este curățenia în toalete și în vagoane; 86% dintre călători nu ar recomanda altcuiva călătoria pe care ei au făcut-o. 70% dintre călători au fost cu trenurile IR, unde aerul condiționat este standard obligatoriu”, scria ministrul duminică, privind rezultatele formularului lansat săptămâna trecută.

Sursa video: TVR Info