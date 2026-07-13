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Rareș Bogdan despre taxe: Creșterea taxelor contractă economia. Capitalul românesc este afectat major

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a criticat măsurile fiscale adoptate de Guvern și a susținut că majorarea taxelor agravează problemele economiei românești.
Rareș Bogdan despre taxe: Creșterea taxelor contractă economia. Capitalul românesc este afectat major
Sursa foto: EMANUEL TITUS ILIESI / MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
13 iul. 2026, 22:18, Politic
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Argumentul lui Rareș Bogdan: mediul de afaceri, în special capitalul autohton, resimte deja efectele acestor decizii.

Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei” de la Gândul, Rareș Bogdan a descris situația economică drept una „mult mai neagră” decât cea prezentată în spațiul public.

„Avem cinci trimestre consecutive de scădere a consumului”

Avem cinci trimestre consecutive de scădere a consumului, avem contracție economică severă, nu ne mai putem împrumuta decât la dobânzi de 8,4%, ceea ce este absolut scandalos. Au crescut toate utilitățile, am închis peste 150.000 de companii, în special microîntreprinderi, iar capitalul românesc este afectat major”, spune Rareș Bogdan.

Acesta a susținut că experiența altor state arată că majorarea fiscalității produce efecte negative asupra economiei.

Este clar că creșterea taxelor nu aduce decât pe termen scurt plus valoare, după care contractă economia”, a afirmat Rareș Bogdan, care a invocat exemple precum Italia, Grecia, Franța sau Argentina pentru a-și susține argumentele.

„Economie bazată pe consum”

Potrivit lui Rareș Bogdan, economia României s-a bazat în ultimii ani aproape exclusiv pe consum, iar măsurile fiscale adoptate în prezent riscă să accentueze încetinirea activității economice.

Ce avem noi în momentul ăsta este o contractare severă a economiei. Avem probleme serioase, în special în zona capitalului românesc. În ultimii șase ani de zile întreaga creștere a României a fost bazată pe consum”, a spus europarlamentarul.

„Ilie Bolojan nu acceptă critici”

Rareș Bogdan a reluat și criticile la adresa liderului PNL, Ilie Bolojan, despre care a spus că nu acceptă existența unor opinii diferite în interiorul partidului.

În momentul în care un om nu acceptă critici și nu acceptă că în Partidul Național Liberal există două platforme (…) domnul Bolojan trebuie să accepte că o bună parte din membrii Partidului Național Liberal sunt mult mai aproape de valorile conservatoare clasice”, a declarat acesta.

Europarlamentarul a afirmat că PNL reunește atât o aripă conservatoare, cât și una progresistă și a susținut că ambele orientări trebuie reprezentate în dezbaterile interne ale partidului.

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