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Rareș Bogdan: PNL trebuie să intre în opoziție. Nu putem fi și la putere, și în opoziție

Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan susține că Partidul Național Liberal ar trebui să iasă de la guvernare și să respecte decizia internă de a trece în opoziție. El spune că actualul Executiv funcționează cu atribuții limitate și că prelungirea acestei situații afectează grav economia României.
Rareș Bogdan: PNL trebuie să intre în opoziție. Nu putem fi și la putere, și în opoziție
Sursa: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX FOTO
Luiza Moldovan
13 iul. 2026, 21:17, Politic
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Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a declarat, în noua emisiune a lui Răzvan Dumitrescu de la Gândul, „Știrea Zilei”, că actualul blocaj politic trebuie încheiat rapid și că liberalii ar trebui să respecte hotărârea partidului de a intra în opoziție.

Nu putem fi în opoziție dacă suntem la putere. Sau mergem în opoziție, sau suntem la putere și venim cu un guvern valid. Așa cum suntem acum, e un guvern amputat, un guvern care nu are toate prerogativele, un guvern care nu poate lucra la capacitate”, a afirmat Rareș Bogdan.

„Este o greșeală să rămânem în această situație încă trei luni”

În opinia lui Rareș Bogdan, prelungirea situației actuale afectează România atât din punct de vedere economic, cât și investițional.

Este o greșeală să rămânem în această situație încă trei luni”, a spus europarlamentarul.

Cine vrea să rezolve situația și cum ajungem la un guvern 100% capabil?

Rareș Bogdan a afirmat că președintele Nicușor Dan încearcă să găsească o soluție pentru depășirea blocajului politic și a susținut că propunerile de premier formulate în ultimele săptămâni au fost respinse succesiv.

Președintele Nicușor Dan cu siguranță vrea să rezolve această situație. În momentul acesta nu este atât de important cine blochează, ci cum se deblochează situația și cum ajungem la un guvern care să lucreze la capacitate 100%”, a declarat acesta.

„Propunerea lui Siegfried Mureșan a fost neserioasă”

Rareș Bogdan a criticat și conducerea partidului, despre a cărui propunerea privind desemnarea lui Sigfried Mureșan pentru funcția de premier, europarlamentarul a spus că a fost „neserioasă”.

Propunerea cu Sigfried Mureșan a fost o propunere în care l-a expus pe Sigfried Mureșan (…). Propunerea a fost una neserioasă, din punctul meu de vedere”, a spus Rareș Bogdan.

Întrebat despre relația cu Ilie Bolojan, Rareș Bogdan a reiterat criticile formulate anterior și a susținut că liderul liberal trebuie să accepte existența unor curente diferite în interiorul partidului.

În momentul în care un om nu acceptă critici (…), domnul Bolojan trebuie să accepte că o bună parte din membrii Partidului Național Liberal sunt mult mai aproape de valorile conservatoare clasice”, a afirmat Rareș Bogdan.

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