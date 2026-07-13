Ilie Bolojan, despre scenariul alegerilor anticipate: Pot fi luate la modul serios în calcul

Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat că alegerile anticipate nu pot fi excluse din calcul dacă actuala criză politică nu va putea fi depășită printr-o înțelegere între partidele parlamentare.

„Nu se va putea elimina o astfel de analiză cu privire la organizarea unor alegeri dar aici sunt tot felul de interpretări, de comentarii care țin de mecanismele pe care noi le avem stabilite la nivel parlamentar pentru a le putea organiza dacă nu e nevoie de anumite modificări legislative care pot fi făcute, poate să fie un acord politic pentru acest lucru și cel puțin dacă nu se va ajunge la o soluție, cred că alegerile anticipate pot fi luate la modul serios în calcul”, declară Ilie Bolojan, luni, la B1 TV.

Premierul interimar a invocat exemplul Bulgariei care a trecut prin șapte rânduri de alegeri în șase ani, menționând totuși, că autoritățile de la Sofia nu s-au confruntat cu dificultăți bugetare pe care le întâmpină România acum.

„Nu cred că modelul bulgar este cel mai bun, pentru că vecinii noștri au avut mai multe runde de alegeri care poate n-au schimbat toate datele, dar ei nu au avut situația noastră bugetară într-adevăr și nu au fost puși în situația să facă corecții puternice”, declară liderul de la Palatul Victoria.

Întrebat despre un posibil calendar al alegerilor, acesta a spus: „Nu consider că pot să dau un anumit termen în mod cert, dacă nu funcționează nicio înțelegere la un moment dat pot fi luate în calcul aceste alegeri în toamna acestui an, în primăvara anului viitor, depinde de modul în care evoluează lucrurile”.