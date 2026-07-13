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Kelemen Hunor propune un „guvern de armistițiu” pentru depășirea blocajului politic: Să punem în paranteză războiul politic

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, propune formarea unui „guvern de armistițiu”, care să funcționeze pentru o perioadă limitată și să permită adoptarea principalelor proiecte legislative și a bugetului, înainte ca partidele să revină la competiția politică.
Kelemen Hunor propune un „guvern de armistițiu” pentru depășirea blocajului politic: Să punem în paranteză războiul politic
Foto: Raul Stef/Mediafax Foto
Luiza Moldovan
13 iul. 2026, 22:03, Politic
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Într-un interviu acordat Gândul, liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat că actualul blocaj nu poate fi depășit fără un compromis temporar între partidele parlamentare.

„Am insistat pe un guvern de armistițiu”

Eu am insistat pe un guvern de armistițiu, cel puțin până când aprobăm bugetul”, a spus Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, un asemenea executiv ar presupune revenirea tuturor partidelor care au făcut parte din coaliție și suspendarea, pentru o perioadă limitată, a conflictelor politice.

Armistițiu înseamnă că punem în paranteză războiul politic. În orice armistițiu, pentru o perioadă de timp, bombardamentele se suspendă”, a explicat liderul UDMR.

„Anticipatele nu ne-ar ajuta”

Kelemen Hunor consideră că această formulă le-ar permite partidelor să își păstreze deciziile politice deja adoptate, fără a renunța definitiv la ele.

Deciziile tale rămân valabile, dar pentru o perioadă limitată de timp nu le aplici”, a spus acesta.

Liderul UDMR s-a declarat împotriva organizării de alegeri anticipate, apreciind că acestea nu ar rezolva actuala criză politică.

Anticipatele nu ne-ar ajuta absolut cu nimic”, a spus Kelemen Hunor, argumentând că scrutinul ar produce, cel mai probabil, un Parlament la fel de fragmentat și ar obliga partidele să reia negocierile pentru formarea unei majorități.

„Probabil că vom avea două-trei guverne”

În opinia sa, România trebuie să se pregătească pentru o perioadă de instabilitate politică.

Trebuie să fim conștienți că până în 2028 vom avea guverne de criză. Probabil că vom avea două, trei guverne”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat cine poartă responsabilitatea pentru actualul blocaj, Kelemen Hunor a spus că vina este împărțită între principalii actori politici.

Toți. Nu există un singur vinovat. Fiecare, în măsura funcției, are o parte din vină. Fiecare a făcut calcule greșite și, probabil, strategii greșite”, a afirmat președintele UDMR.

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