Fifor mesaj pentru Bolojan: Premierul kamikaze poate permite instalarea unui guvern legitim

„Astăzi este momentul adevărului. Astăzi se joacă repriza decisivă din meciul Bolojan împotriva românilor”, a scris Fifor, luni, pe Facebook.

Social-democratul susține că, în cadrul consultărilor de luni, se va vedea „cine dorește cu adevărat să scoată România din criză și cine preferă să o țină captivă pentru propriile ambiții politice”.

În mesajul său, Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi prelungit deliberat criza politică și că aceasta ar fi generat efecte economice și sociale asupra României. El afirmă că premierul demis are acum posibilitatea de a permite instalarea unui guvern legitim sau, în opinia sa, de a continua să se agațe de putere.

„Premierul kamikaze”

„Ilie Bolojan are ocazia să facă singurul lucru bun pe care l-a făcut vreodată pentru România: să plece”, mai afirmă deputatul PSD.

„Astăzi, Ilie Bolojan, premierul kamikaze, poate permite instalarea unui guvern legitim, cu puteri depline, care să repună România pe linia de plutire și să înceapă reconstrucția unei țări aduse în pragul colapsului de ireponsabilitate și setea lui patologică de putere”.

Mesajul lui Fifor vine uni, în ziua în care președintele Nicușor Dan a convocat noi consultări la Palatul Cotroceni cu liderii PSD, PNL, USR, UDMR și ai Grupului Parlamentar al Minorităților Naționale, în încercarea de a identifica o soluție pentru depășirea blocajului politic și desemnarea unui nou premier.