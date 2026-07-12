Alexandru Rogobete face apel la unitate înaintea negocierilor politice: România este astăzi în comă, la terapie intensivă

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că actuala clasă politică trebuie să își asume responsabilitatea pentru lipsa de încredere a românilor în politică și să pună accent pe soluții, nu pe conflicte.

„Dacă noi, clasa politică, nu reușim să oferim oamenilor mai mult decât conflicte, frică, neîncredere și dezbinare (…) nu putem continua să căutăm doar vinovați și să uităm de soluții reale”, a scris Rogobete pe Facebook.

Acesta susține că România nu are nevoie de „salvatori” care pretind că pot rezolva singuri problemele țării, ci de echipe care să lase deoparte orgoliile și să pună interesul național pe primul loc.

„Marile schimbări nu au fost niciodată opera unui singur om. Ele au fost construite de echipe, de oameni care au avut curajul să lase orgoliile deoparte și să pună interesul național mai presus de interesul personal sau de partid”, afirmă fostul ministru.

În mesajul său, Rogobete face referire și la întâlnirea politică programată pentru ziua următoare, pe care o consideră decisivă pentru stabilitatea țării.

„Mâine va avea loc o întâlnire politică extrem de importantă pentru echilibrul acestei țări. Să renunțăm la iluzia că un singur om poate salva România”, transmite acesta.

Fostul ministru folosește și o metaforă inspirată din domeniul medical, afirmând că România se află „în comă, la terapie intensivă”, iar în astfel de momente este nevoie de cooperare, nu de conflicte.

„În astfel de clipe, medicii nu se ceartă între ei în jurul patului bolnavului. Lucrează împreună pentru a-i salva viața. Și nu există un singur om, există o echipă”, a conchis Alexandru Rogobete.