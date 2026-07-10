Alexandru Rogobete, după valul de atacuri de pe Facebook: Vadim ar fi mândru de voi

Rogobete spune că mesajul publicat anterior făcea referire la „curajul de a uni oamenii” și la depășirea orgoliilor, însă reacțiile din secțiunea de comentarii l-au determinat să reflecteze asupra climatului din spațiul online.

„Când au început să curgă mizeriile în comentarii, primul impuls a fost să le închid. Să blochez tot. M-am răzgândit. Nu doar că am lăsat comentariile deschise, dar mi-am spus că merită chiar promovate. Sunt, până la urmă, o expresie – fie ea doar parțial autentică, pentru că printre ele se văd și multe conturi false – a felului în care ne raportăm unii la alții”, a scris fostul ministru pe Facebook.

Acesta afirmă că reacțiile pot fi împărțite în mai multe categorii, făcând referire la persoane pe care le numește „musofobi”, „scatofili” și la cei care, în opinia sa, afișează o conduită ipocrită.

„Pe primul loc sunt musofobii, obsedați de «șobolani». Pe locul al doilea vin scatofilii, cu un vocabular pe care îl las în seama psihologilor. Iar pe locul al treilea sunt cei care, cu o mână își fac cruce, iar cu cealaltă aruncă piatra. O demonstrație perfectă a dublei măsuri și a ipocriziei”, a afirmat Rogobete.

În continuare, fostul ministru compară atmosfera din mediul online cu modul în care, în trecut, publicația Tricolorul, condusă de Corneliu Vadim Tudor, își expunea adversarii în paginile sale.

„Un prieten mi-a amintit că, în urmă cu ani, ziarul Tricolorul al lui Corneliu Vadim Tudor avea rubrici precum «Scuipați aici» sau «Licheaua de serviciu», dedicate transformării unui om în țintă publică pentru satisfacția unei galerii înfierbântate. Au trecut anii. S-au schimbat platformele. S-au schimbat tehnologiile. Dar, pentru unii, metoda a rămas aceeași. Bravo, oameni buni! Dacă asta înseamnă progresul pe care îl susțineți, sunt convins că Vadim ar fi mândru de voi”, a transmis Alexandru Rogobete.