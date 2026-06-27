„Se negociază orgoliile unui singur om”. Alexandru Rogobete spune că românii nu vor accepta ca țara să fie blocată de ambiții personale

Alexandru Rogobete a anunțat, într-o postare pe Facebook, că a participat la Forumul Național PES Activists România și la Gala Premiile Solidarității, la invitația vicepreședintelui Parlamentului European, Victor Negrescu.

„M-a bucurat să văd o sală plină, cu sute de oameni, dintre care foarte mulți tineri. Oameni care nu au renunțat să creadă în comunitate, în solidaritate și în puterea faptelor făcute doar pentru a face bine, fără să aștepte ceva în schimb”, a scris Rogobete.

„Am întâlnit reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai societății civile care au demonstrat, de-a lungul timpului, că un parteneriat corect, onest și transparent cu autoritățile locale și centrale poate schimba vieți. Fără calcule politice. Fără interese ascunse. Doar pentru oameni.”, a adăugat acesta fostul ministru al Sănătății.

„Se negociază orgoliile unui singur om”

Rogobete a vorbit despre actuala situație politică și administrativă, pe care a descris-o drept dificilă.

„Traversăm o perioadă dificilă din punct de vedere politic și administrativ. Nu se negociază proiecte, nu se negociază principii și nici o viziune pentru viitorul României. Din păcate, se negociază orgoliile unui singur om”, a spus el.

Rogobete susține că negocierile au loc „în spatele ușilor închise”, iar termenul „reformă” este folosit mai degrabă ca instrument politic.

„Cuvântul «reformă» a ajuns să fie folosit mai degrabă ca instrument de propagandă decât ca angajament pentru schimbare”, a afirmat acesta.

El a mai spus că există oameni politici care evită dialogul direct cu cetățenii și preferă să construiască „percepții în loc de rezultate”.

„Vedem oameni care evită dialogul direct cu cetățenii, care preferă să se ascundă în spatele postărilor și al algoritmilor bine plǎtiți, construind percepții în loc de rezultate. Vorbesc despre reformă, dar lasă în urmă doar contracte și înțelegeri, nu schimbări reale pentru oameni”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

Acesta a subliniat că românii „nu vor accepta ca țara să fie blocată de ambiții personale”.

„O să fie bine! Pentru că România este mai mare decât orgoliile oricărui politician”, a conchis Rogobete.