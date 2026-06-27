Rogobete îl invită pe Bolojan să meargă cu el într-un spital: „La patul bolnavului nu există propagandă”

„Domnule Bolojan, am o invitație pentru dumneavoastră. Haideți cu mine. Doar noi doi. Nu la Palatul Victoria. Nu într-un studio de televiziune. Nu la o conferință de presă. Într-un spital”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

Fostul ministru al Sănătății spune că îl invită pe liderul PNL să meargă pe holurile unei secții de oncologie, să discute cu pacienți și medici și să vadă ce înseamnă lipsa accesului la medicamente inovatoare.

„Haideți să mergem pe holurile unei secții de oncologie. Să stăm de vorbă cu un pacient care își așteaptă tratamentul. Să ascultăm un medic care încearcă, în fiecare zi, să facă mai mult cu mai puțin”, a transmis Rogobete.

„Haideți să vedeți ce înseamnă să nu ai acces la medicamente inovatoare. Ce înseamnă să aștepți luni întregi o decizie. Ce înseamnă când timpul nu se măsoară în zile, ci în șanse la viață”, a adăugat fostul ministru PSD.

Rogobete spune că ar vrea să aibă cu Ilie Bolojan „o conversație sinceră”, fără orgolii și fără calcule politice.

„Am stat la aceeași masă. Am făcut parte din același Guvern. Și tocmai de aceea cred că putem avea o discuție deschisă, fără orgolii și fără calcule politice”, a scris acesta.

„La patul bolnavului nu există propagandă”

Fostul ministru susține că România nu se conduce doar „din birouri, din rapoarte sau din negocieri purtate între ambasade”, ci prin contact direct cu oamenii.

„România se conduce privind oamenii în ochi, ascultându-le durerile și înțelegând că, dincolo de fiecare cifră dintr-un buget, există un om care speră”, a transmis Rogobete.

El afirmă că „la patul bolnavului nu există propagandă”, ci „doar adevăr”.

„Și acel adevăr ne obligă să construim, nu să împărțim. Să găsim soluții, nu vinovați. Să punem oamenii înaintea orgoliilor”, a mai scris fostul ministru.

„Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă din calcule și din negocieri. Pentru că, înainte de orice funcție și înainte de orice ambiție politică, datoria noastră este față de oameni. Domnule Bolojan, opriți-vă!”, a încheiat Alexandru Rogobete.