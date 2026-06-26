Alexandru Rogobete, mesaj pentru Ilie Bolojan: „Opriți-vă o clipă! Nu este prea târziu să alegem oamenii înaintea calculelor politice”

Mesajul lui Alexandru Rogobete vine după ce discuțiile de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicușor Dan și liderii partidelor s-au încheiat fără rezultat.

„Domnule Bolojan, astăzi nu vă scriu ca fost ministru și nici ca politician. Vă scriu ca un om care a stat cu dumneavoastră la aceeași masă. Care a făcut parte din același Guvern. Care știe cât de grea este responsabilitatea unei decizii și cât de mare este presiunea de a conduce o țară”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

„Și tocmai pentru că știu toate acestea, vă întreb: când ați ascultat ultima dată un om care nu v-a cerut o funcție, ci doar o șansă?”, a adăugat Alexandru Rogobete.

„Nu este prea târziu să alegem oamenii”

Rogobete susține că politicienii nu au fost trimiși în funcții pentru a câștiga negocieri, ci pentru a câștiga încrederea oamenilor.

„Noi nu am fost trimiși aici ca să câștigăm negocieri. Noi am fost trimiși aici să câștigăm încrederea oamenilor și să facem bine!”, a transmis fostul ministru al Sănătății.

Acesta afirmă că România nu se degradează doar din lipsă de bani, ci și atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați.

„România nu se degradează doar din lipsă de bani. România se degradează atunci când oamenii nu se mai simt reprezentați. Se degradează atunci când ambițiile ajung mai importante decât responsabilitatea. Se degradează atunci când calculele făcute între birouri și între ambasade ajung să cântărească mai mult decât vocea celor care muncesc, plătesc taxe și speră că această țară mai are un drum”, a mai scris Rogobete.

La final, Rogobete i-a transmis lui Ilie Bolojan să se oprească „o clipă”

„Domnule Bolojan, opriți-vă o clipă! Lăsați rapoartele. Lăsați strategiile. Lăsați pentru câteva ore toate negocierile. Nu este prea târziu să alegem oamenii înaintea calculelor politice. Încrederea ne face bine!”, a conchis. Alexandru Rogobete.