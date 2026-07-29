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Bolojan îl acuză pe Rogobete că este „piromanul” grevei din Sănătate: În toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins informațiile potrivit cărora veniturile din Sănătate ar urma să scadă în contextul noii legi a salarizării. Totodată, el l-a atacat dur pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, pe care l-a acuzat că a alimentat greva din sistemul sanitar prin „dezinformare și minciună”.
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Diana Nunuț
29 iul. 2026, 21:25, Politic
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Premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat miercuri seara, invitat la Digi24, că informațiile potrivit cărora medicii și personalul sanitar ar urma să piardă bani în urma noii legi a salarizării reprezintă „o minciună”.

„Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună. Una din minciuni este legată de faptul că dacă ar fi adoptată legea salarizării, ar urma să scadă nu doar în sănătate, ci și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit și există prevedere explicită în lege. (…) Una este să ai un spor de 80%. care se aplică la un nivel al salariului. și alta este dacă îți crește nivelul salariului cu 20-30%, să ți se aplice un spor de 50%”, a explicat Bolojan. 

Premierul interimar a mai adăugat că respectivele compensații se vor menține până când angajații aflați în prezent sub nivelul noii grile vor ajunge treptat la același nivel salarial.

Critici la adresa lui Rogobete

În plus, el a lansat și un atac direct la adresa fostului ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul dintre piromanii acestei greve din sănătate, atât prin declarațiile pe care le-a făcut, cât și prin toate comportamentele”, a declarat Bolojan.

Premierul a susținut că problemele reale ale sistemului sanitar sunt legate de dezechilibrele dintre spitalele mari și cele mici și de modul în care sunt utilizate resursele financiare.

„Avem secții supraglomerate, în principal în marile spitale din reședințele de județ, acolo unde adresabilitatea este mare, dar avem și multe spitale unde gradul de încărcare este foarte redus și, practic, acolo este ineficiență și este loc de mai bine”, a mai spus Bolojan.

În plus, premierul interimar a precizat că Guvernul a aprobat posturi suplimentare pentru unitățile sanitare cu grad mare de ocupare, însă consideră necesară reorganizarea spitalelor mici care „au rămas cu vechile structuri”.

Rogobete îl critică pe Bolojan pe fondul grevei din Sănătate

Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătății, susține că principala problemă a sistemului medical este finanțarea spitalelor, nu salariile personalului.

„Ați spălat creierul oamenilor cu un cuvânt: reformă. Ați folosit atât de des cuvântul reformă, încât și-a pierdut sensul. Reformă nu înseamnă să golești spitalele de doctori. Reformă nu înseamnă să-l umilești pe cel care îți salvează mama sau copilul”, a declarat marți Alexandru Rogobete, într-un videoclip publicat pe Facebook.

Alexandru Rogobete l-a criticat pe Ilie Bolojan pentru declarațiile referitoare la ponderea cheltuielilor salariale în bugetele spitalelor.

„Ați ieșit la pupitrul Guvernului și ați umilit medicii, spunând că spitalele cheltuie peste 90% din buget pentru salarii. Ce încercați să faceți? Să puneți oamenii împotriva medicilor? Credeți că dacă dezbinați, veți reuși?”, a declarat fostul ministru.

El susține că procentul ridicat al cheltuielilor cu salariile este provocat de faptul că tarifele prin care CNAS plătește spitalele nu au fost actualizate de zece ani.

Grevă generală în sistemul public de sănătate

Marți, federația SANITAS a declanșat greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială.

În timpul grevei vor fi asigurate urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit SANITAS, unitățile sanitare vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol.

Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate.

Sindicaliștii cer o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor.

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate pentru riscurile profesionale, munca de noapte, turele de weekend și sărbătorile legale. Federația susține că peste 30% dintre angajații sistemului sanitar ar putea rămâne fără sporuri, deși condițiile în care lucrează nu se schimbă.

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