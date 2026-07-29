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„Un pas important pentru întreg sistemul de sănătate”: Rogobete oferă explicații despre amendamentul depus de PSD

În cadrul sesiunii extraordinare din Parlament, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a oferit explicații despre amendamentul depus de PSD privind deblocarea posturilor din sănătate. Acesta reprezintă „un pas important pentru întreg sistemul de sănătate”.
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Ioana Târziu
29 iul. 2026, 12:46, Politic
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Miercuri, în cadrul sesiunii extraordinare din Parlament, fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a vorbit despre amendamentul depus de PSD, legat de deblocarea posturilor în sănătate.

Amendamentul dezbătut în Plenul Camerei Deputaților

Am dezbătut în Plenul Camerei Deputaților proiectul de lege cu amendamentul depus de către grupul PSD pentru deblocarea posturilor. Este o schimbare legislativă importantă pentru sistemul de sănătate. Pentru că acest amendament face mai mult decât să deblocheze posturile în spitale”, și-a început fostul ministru discursul.

Amendamentul „deblochează posturile într-o manieră logică în funcție de nevoia fiecărui spital în parte. Gândiți-vă cum este acum legislația. Guvernul poate aproba unul, maximum două memorandumuri pe an, timp în care spitalele care au posturi vacante nu pot scoate la concurs”, a transmis el.

Dacă, de exemplu, cineva se pensionează, managerul nu poate scoate la concurs acel post care este vacant și care este și bugetat. Din acest motiv am introdus acest amendament care, după dezbatere, va fi votat în Plenul Camerei Deputaților, mâine la senat și apoi va intra în vigoare. Cred că este un pas important pentru întreg sistemul de sănătate”, a afirmat Rogobete.

Schimbările aduse de amendament

Întrebat ce schimbări aduce acest amendament, Alexandru Rogobete a explicat că „flexibilizează modul de ocupare al posturilor în spitale, pe de o parte, și pe de altă parte are un mecanism mult mai accelerat. Managerul are flexibilitatea să decide în funcție de nevoile din interiorul secției lui și el le știe cel mai bine de ce posturi are nevoie de asistente, de infirmiere sau de medici”.

Întrebat dacă posturile care se vor debloca în urma proiectului vor fi șapte mii peste ce deblochează Guvernul sau sunt împreună, fostul ministru a răspuns „merg împreună cele două”.

„Managerii vor scoate la concurs în limita bugetului aprobat, la fel e și memorandumul”, a adăugat el.

De asemenea, „amendamentul lasă spitalele să-și angajeze resursa umană în funcție de nevoi”, a specificat Rogobete.

Întrebat dacă amendamentul suplimentează cu încă o mie de posturi, Rogobete a transmis că „nu suplimentează cu o cifră absolută fixă. Dă libertatea spitalelor de a-și angaja personal pe posturile vacante, existente și bugetate, care da, sunt mult mai multe decât cele din memorandum. Undeva la 10.000 am calculat, dar fără date foarte la virgulă”.

Premierul interimar „a tăiat în neștire”

Fostul ministru al Sănătății a fost întrebat dacă ar trebui ca Casa de Asigurări să nu plătească salarii, în contextul în care premierul interimar spunea că în sănătate banii pe care îi dă guvernul, majoritatea se duc în plata salariilor. Rogobete a răspuns „este o dezinformare specifică croitorașului cel viteaz. A tăiat în neștire, acum nu mai are ce tăia și se apucă să peticească”.

Îmi pare rău că ajung să fac asemenea comparații, dar atunci când vorbești în necunoștință de cauză, nu am cum să reacționez altfel. Procentul mare în bugetul spitalelor pentru plata salariilor este pentru că Casa Națională de Asigurări de Sănătate plătește serviciile la valoare anului 2016, iar spitalul plătește facturile, medicamentele și salariile la nivelul anului 2026. De aici apar acele discrepanțe și dezechilibre financiare în bugetul spitalelor”, a mai transmis el.

„Eu vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Bolojan este deștept. Vreau să cred asta”, a conchis Alexandru Rogobete.

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