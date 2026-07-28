PSD critică Guvernul în gestionarea crizei din Sănătate: „Au trecut de la nepăsare la panică în 48 de ore”

PSD a transmis un comunicat de presă marți seara, în care a afirmat că Executivul condus de Ilie Bolojan „a aruncat în aer funcționarea sistemului sanitar” și că, „în mai puțin de 48 de ore, Guvernul demis Bolojan a reușit performanța de a se contrazice pe ei înșiși de trei ori, pe același subiect: posturile din spitalele României”.

Social-democrații susțin că memorandumul „a stat luni de zile îngropat”, iar explicația oficială a guvernanților a fost că „nu sunt bani” și că „sistemul medical consumă oricum prea multe resurse”.

„Sănătatea românilor a fost tratată ca o linie de cheltuială incomodă”, afirmă PSD în comunicat.

PSD mai susține că a depus în Parlament un amendament pentru deblocarea posturilor din spitale și că parlamentarii PNL „au ales să se abțină”.

În plus, social-democrații mai susțin că Executivul a convocat ședința extraordinară după ce „a găsit banii necesari” și după ce situația a devenit „urgentă”.

„Ce s-a schimbat între «nu sunt bani» și ședința de la ora 20.00? Nu bugetul. Nu situația din spitale. S-a schimbat un singur lucru: Ilie Bolojan a înțeles, în cele din urmă, că Parlamentul rezolvă problema fără ei și că rămân în istorie ca guvernul care a spus «nu» spitalelor”, susține PSD.

Ședință extraordinară de Guvern marți seara

Reacția PSD vine în contextul ședinței extraordinare de Guvern programate marți seară, la ora 20:00, în format hibrid.

Pe ordinea de zi se află un memorandum pentru aprobarea organizării concursurilor în vederea ocupării posturilor vacante din unitățile subordonate Ministerului Sănătății și din alte instituții cu rețea sanitară proprie, inclusiv Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Transporturilor, Ministerul Justiției și Serviciul Român de Informații.

Tot marți, federația SANITAS a declanșat greva generală pe termen nelimitat în sistemul public de sănătate și de asistență socială.

În timpul grevei vor fi asigurate urgențele și serviciile medicale obligatorii. Potrivit SANITAS, unitățile sanitare vor menține cel puțin o treime din activitatea normală, astfel încât viața și sănătatea pacienților să nu fie puse în pericol.

Mai multe spitale au anunțat că activitatea va continua normal în secțiile esențiale, precum unitățile de primiri urgențe, terapia intensivă, dializa, oncologia și camerele de gardă. Unele consultații și servicii care nu reprezintă urgențe ar putea fi reprogramate.

Sindicaliștii cer o lege a salarizării corectă, negociată cu organizațiile sindicale, care să elimine diferențele dintre categoriile profesionale și să nu ducă la scăderea veniturilor.

SANITAS contestă și modificarea sporurilor acordate pentru riscurile profesionale, munca de noapte, turele de weekend și sărbătorile legale. Federația susține că peste 30% dintre angajații sistemului sanitar ar putea rămâne fără sporuri, deși condițiile în care lucrează nu se schimbă.