Ilie Bolojan îl primește la București pe premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan. Transporturile, energia și securitatea regională, pe agenda discuțiilor

Premierul României, Ilie Bolojan, îl va primi joi, 30 iulie, la Palatul Victoria, pe prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, aflat în prima sa vizită oficială în România de la preluarea mandatului. Anunțul a fost făcut de Guvernul României, printr-un comunicat de presă.

Potrivit Guvernului, în cadrul întâlnirii se va discuta despre consolidarea cooperării dintre cele două state, în special în domenii considerate strategice, precum transporturile și energia. Tot pe agenda de discuții va fi și contextul de securitate din regiune și parcursul european al Republicii Moldova.

„Pe agenda discuțiilor se vor afla stadiul și modalitățile de accelerare a proiectelor bilaterale, cu accent pe cele din domeniul transporturilor și energiei, menite să contribuie la asigurarea unei interconectări sporite între cele două maluri ale Prutului și să răspundă provocărilor actuale”, se arată în comunicatul Guvernului.

În cadrul întrevederii vor fi analizate și efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Cei doi înalți oficiali vor aborda și aspectele legate de situația de securitate din regiune, pe fondul continuării războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, precum și consecințele acestui război în plan securitar și economic”, precizează Executivul.

Guvernul transmite că premierul Ilie Bolojan își va reafirma sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova și îi va împărtăși omologului său măsurile concrete prin care România poate ajuta la avansarea procesului de aderare la UE.

„Prim-ministrul Ilie Bolojan va reitera sprijinul ferm al României pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și va discuta aspectele concrete de asistență și coordonare diplomatică și sectorială pentru avansarea acestui proces”, mai arată comunicatul transmis de Guvern.

Vizita premierului moldovean Vasile Tofan la București este prima sa deplasare oficială în România de la preluarea funcției de șef al Guvernului.