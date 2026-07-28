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„Ilie, nu mai încălca legea!”. Grindeanu anunță că PSD a depus plângeri prealabile pentru 12 HG-uri

Sorin Grindeanu i-a transmis premierului interimar „Ilie, nu mai încălca legea”. Liderul PSD a anunțat că partidul a depus 12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri.
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Motivul pentru care PSD a depus 12 plângeri împotriva Guvernului. Explicațiile lui Sorin Grindeanu
Motivul pentru care PSD a depus 12 plângeri împotriva Guvernului. Explicațiile lui Sorin Grindeanu
Ioana Târziu
28 iul. 2026, 13:27, Politic
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În cadrul unei declarații susținute în Parlament, liderul PSD Sorin Grindeanu a anunțat că partidul său a depus „12 plângeri prealabile pentru 12 HG-uri”.

„Premierul demis Bolojan ar trebui să înțeleagă că, într-un stat de drept, respectarea legii nu este facultativă, este obligatorie. Anunț că Partidul Social-Democrat a depus ieri plângeri prealabile împotriva hotărârilor adoptate în ședința de guvern din 23 iulie 2026, acestea adăugându-se altor 8 hotărâri contestate concomitent. Toate aceste 12 plângeri prealabile vizează depășirea limitelor constituționale și legale ale mandatului unui guvern demis. Promovează politici noi și reprezintă exercitări ale atribuțiilor ministeriale după expirarea termenului de 45 de zile”, a declarat liderul PSD.

Din aceste 12 HG-uri, 11 „au fost deja publicate în monitorul oficial și au putut fi contestate la Curtea de Apel București”, potrivit acestuia.

De aceea fac, așa cum am făcut și ieri, încă un apel la premierul demis Ilie Bolojan să retragă acest HG și să-l trimită de urgență la Parlament”, a declarat Grindeanu.

În caz contrar, „premierul Bolojan va fi unicul vinovat dacă România va pierde un miliard de euro din PNRR”, afirmă el.

Sorin Grindeanu a afirmat „că Parlamentul va dezbate cu celeritate acest proiect și vom acorda toată atenția cuvenită pentru a ne asigura că nu se vor crea blocaje suplimentare pentru dezvoltarea infrastructurii mari de transport. Nu va distruge capacitățile de producție a energiei hidro și nici nu va compromite șansa României de a extrage gaze naturale din Marea Neagră”.

La finalul discursului său, liderul PSD a făcut un apel către Ilie Bolojan.

„Ilie, nu mai încălca legea! Trimite acest proiect la Parlament și-l vom dezbate cu celeritate. Dacă nu vei face acest lucru și vom pierde acel miliard, ești unicul vinovat pentru această situație”, a conchis Sorin Grindeanu.

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