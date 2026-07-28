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Radu Miruță: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor și vor putea fi sancționați

Directorii din CFR vor avea în responsabilitate trenuri de călători și vor putea fi sancționați dacă apar întârzieri repetate, a anunțat marți ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță. Măsura vizează cele 1.265 de trenuri care circulă zilnic în România.
Radu Miruță: Directorii din CFR vor răspunde pentru întârzierile trenurilor și vor putea fi sancționați
Sursa foto: ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
28 iul. 2026, 13:55, Politic
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Ministrul Radu Miruță este nemulțumit de răspunsurile primite de la reprezentanții CFR atunci când întreabă despre situația vreunui tren întârziat.

„Am observat că atunci când întreb despre un anumit tren cu o problemă, tipic funcționărimii care nu are responsabilitate în a-și face treaba, fiecare spune că nu este responsabil. E tipic, e vina la celălalt, e vina altui coleg, e vina stației din care s-a plecat”, a explicat ministrul Transporturilor.

El a anunțat că, începând de marți, 28 iulie, a dispus ca fiecare tren să aibă un responsabil cu funcție de director.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1.265 care circulă într-o zi, să aibă asignat un responsabil cu funcție de director. Deci directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central, au în responsabilitate, cu număr asociat numelui și funcției, un tren. Astfel încât când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel și văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcționare a acestui tren”, a declarat Miruță.

El spune că dacă se vor observa probleme repetate la anumite trenuri, directorii responsabili vor fi sancționați.

„Nu mai merge în România să vrei doar să fii director și să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacționează cu cel care te plătește”, a transmis Miruță.

El a mai anunțat că formularul pe care l-a creat și l-a pus la dispoziția călătorilor este disponibil pe site-ul CFR Călători.

Radu Miruță a mai spus marți că a pus la dispoziție formulare pentru solicitarea de despăgubiri din partea pasagerilor trenurilor internaționale care înregistrează întârzieri de peste 60 de minute, conform regulilor europene.

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