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O persoană a murit după ce a fost lovită de trenul București Nord – Suceava, în județul Iași

O persoană a murit sâmbătă după ce a fost lovită de trenul IR 1653 București Nord - Suceava, în comuna Mircești, județul Iași. Niciunul dintre pasagerii aflați în tren nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, anunță ISU Iași.
O persoană a murit după ce a fost lovită de trenul București Nord - Suceava, în județul Iași
Laura Buciu
25 iul. 2026, 17:46, Social
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O persoană a murit sâmbătă, după ce a fost surprinsă și accidentată de trenul IR 1653 București Nord – Suceava, pe raza comunei Mircești, în apropierea municipiului Pașcani, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Iași.

Accidentul a fost semnalat printr-un apel la 112, iar la locul intervenției au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și acordarea primului ajutor, un echipaj de prim ajutor calificat (EPA) din cadrul Secției de Pompieri Pașcani și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași.

La sosirea echipajelor de intervenție, victima era decedată.

Salvatorii au verificat și starea persoanelor aflate în tren, dar niciunul dintre pasageri nu a avut nevoie de asistență medicală sau sprijin.

Potrivit informațiilor preliminare furnizate de reprezentanții CFR, mecanicul locomotivei a observat persoana aflată pe calea ferată și a emis semnale acustice, însă aceasta nu a reacționat.

Împrejurările în care s-a produs accidentul urmează să fie stabilite de autoritățile competente, care au deschis cercetări în acest caz.

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