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„Cel mai bine păstrat secret” al Europei. Insula unde plătești mai puțin decât pe Coasta Amalfi

O insulă din Golful Napoli începe să atragă tot mai mulți turiști care caută peisaje spectaculoase, ape termale și prețuri mai accesibile decât pe celebra Coastă Amalfi. Descrisă de vizitatori drept „cel mai bine păstrat secret” al Italiei, destinația oferă aceeași atmosferă mediteraneană, însă fără aglomerația și costurile ridicate specifice uneia dintre cele mai populare regiuni turistice din Europa.
„Cel mai bine păstrat secret” al Europei. Insula unde plătești mai puțin decât pe Coasta Amalfi
Alternativa mai accesibilă a Costei Amalfi. Sursa foto: Unsplash
Diana Nunuț
25 iul. 2026, 14:50, Social
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Coasta Amalfi este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din Italia, apreciată pentru satele sale colorate și stâncile spectaculoase. Totuși, popularitatea zonei vine la pachet cu prețuri ridicate și un aflux constant de turiști, ceea ce îi determină pe mulți călători să caute alternative.

Una dintre acestea este Ischia, o insulă situată în Golful Napoli, la nord de Coasta Amalfi, descrisă drept „cel mai bine păstrat secret” al Europei. Destinația este recomandată de tot mai mulți turiști pentru peisajele sale, plajele, vegetația mediteraneană și costurile mai reduse ale unei vacanțe, scrie Express. 

Ischia, alternativa mai accesibilă a Coastei Amalfi

Insula găzduiește numeroase centre spa, izvoare naturale cu apă caldă și parcuri termale în care vizitatorii pot beneficia de băi în piscine cu temperaturi diferite.

Destinația este împărțită în mai multe localități, fiecare cu propriul specific. Ischia Porto reprezintă principalul punct de sosire și este animat de restaurante și magazine. Forio este renumit pentru plaje și apusurile de soare, Sant’Angelo păstrează atmosfera unui sat pescăresc elegant, cu acces exclusiv pietonal, iar Lacco Ameno este recunoscut pentru formațiunea stâncoasă în formă de ciupercă.

Unul dintre avantajele insulei îl reprezintă și oferta de cazare. Spre deosebire de Coasta Amalfi, unde predomină hotelurile de lux, Ischia este cunoscută pentru pensiunile administrate independent.

Ischia și-a păstrat autenticitatea, întrucât este frecventată în principal de turiști italieni și mai puțin de turismul de masă internațional, ceea ce contribuie la atmosfera liniștită și elegantă a insulei.

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