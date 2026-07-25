„Cel mai bine păstrat secret” al Europei: insula spectaculoasă unde vacanțele costă mult mai puțin

Coasta Amalfi este una dintre cele mai cunoscute regiuni de litoral din Italia, potrivit Express. Se întinde de-a lungul marginii sudice a Peninsulei Sorrento, în regiunea Campania.

Este renumită pentru stâncile sale spectaculoase, satele în culori pastel, drumurile șerpuite de coastă, plantațiile de lămâi și priveliștile impresionante asupra Mării Tireniene.

Însă faima Coastei Amalfi vine cu un preț ridicat, iar o vacanță aici necesită un buget considerabil. În plus, zona este aglomerată de turiști care încearcă să obțină fotografia perfectă, o masă la restaurant sau o cameră de hotel.

Soluția? Insula Ischia

Ischia oferă tot ceea ce promite Coasta Amalfi, dar fără mulțimile de turiști și fără prețurile exorbitante. Situată în Golful Napoli, la nord de Amalfi, insula impresionează prin vile elegante și peisaje la fel de spectaculoase.

Ischia este renumită pentru izvoarele sale termale bogate în minerale, folosite încă din vremea Greciei și Romei antice. Vizitatorii pot alege dintre numeroase spa-uri termale, izvoare naturale cu apă caldă și parcuri termale cu piscine de temperaturi diferite.

Insula este formată din patru orașe, fiecare cu propria personalitate:

Ischia Porto este principalul punct de sosire și are numeroase restaurante și magazine

Forio este cunoscut pentru apusurile de soare, plajele și străduțele sale pitorești

Sant’Angelo este un sat pescăresc în care circulația auto este restricționată, cu o atmosferă elegantă

Lacco Ameno este faimos pentru stânca sa în formă de ciupercă

Și cazarea este, de regulă, mai accesibilă decât pe Coasta Amalfi. Spre deosebire de aceasta, Ischia nu este dominată de marile lanțuri hoteliere internaționale, ci de hoteluri boutique independente.

Insula a devenit cunoscută și datorită filmului din 1999 The Talented Mr. Ripley, cu Matt Damon, Jude Law și Gwyneth Paltrow. Una dintre scene a fost filmată la Ristorante da Ciccio, unul dintre numeroasele restaurante apreciate de pe insulă.