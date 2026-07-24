Șeful unui gigant tehnologic sud-coreean, obligat să plătească 640 de milioane de dolari în procesul de divorț

Decizia Înaltei Curți de Justiție din Seul a venit la câteva luni după ce Curtea Supremă a dispus o nouă revizuire de către curtea de apel a cazului de divorț dintre Chey și Roh So-yeong, fiica fostului președinte sud-coreean Roh Tae-woo, relatează AP.

Despăgubirea acordată lui Roh, directorul unui muzeu de artă din Seul, a fost mai mică decât o înțelegere de 1,38 trilioane de woni (940 de milioane de dolari) ordonată de Înalta Curte anul trecut. De asemenea, Chey a fost obligat anterior să plătească 2 miliarde de woni (1,3 milioane de dolari) drept pensie alimentară.

Valoarea activelor Chey a crescut în ultimele luni. Acțiunile SK Hynix, filiala SK în domeniul semiconductorilor, au crescut odată cu boom-ul global al inteligenței artificiale.

Presupuse fonduri secrete

Decizia anterioară a Înaltei Curți s-a bazat parțial pe constatarea că tatăl lui Roh a furnizat companiei SK 30 de miliarde de woni (20,4 milioane de dolari) sub formă de presupuse fonduri secrete în timpul președinției sale. Curtea Supremă, însă, a decis că fondurile nu pot fi recunoscute ca o contribuție legală la creșterea companiei.

Chey și Roh s-au căsătorit în 1988 și au trei copii. Chey a intentat divorțul în 2017, după ce a dezvăluit că a avut o relație cu o altă femeie și că a avut un copil cu ea.

Cazul poate fi trimis înapoi la Curtea Supremă dacă Chey sau Roh, care nu au participat la decizia de vineri a Înaltei Curți, depun apeluri.

Promovează investițiile în inițiativele sud-coreene din domeniul inteligenței artificiale

Chey se numără printre liderii de afaceri sud-coreeni care călătoresc în Statele Unite alături de președintele Lee Jae Myung, care este așteptat să se întâlnească vineri la San Francisco cu lideri tehnologici americani, inclusiv Dario Amodei de la Anthropic, Sam Altman de la Open AI și Jensen Huang de la Nvidia, pentru a promova investițiile în inițiativele sud-coreene în domeniul inteligenței artificiale și al semiconductorilor.

SK GroupSK GroupSK Group este al doilea cel mai mare conglomerat multinațional din Coreea de Sud după venituri, fiind depășit doar de Samsung Group. Cu sediul central în Seul, compania controlează peste 80 de filiale active în sectoare strategice la nivel global, inclusiv semiconductori, energie, telecomunicații și biotehnologie.