Polonia vrea să producă alături de SUA și Ucraina rachete pentru sistemele Patriot

Ministrul adjunct al Apărării, Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, a declarat că propunerea ar răspunde preocupărilor Statelor Unite privind riscurile producerii rachetelor în Ucraina, relatează TVP.

Oficialul polonez nu a oferit însă detalii despre plan.

La summitul NATO de la începutul lunii iulie, președintele american Donald Trump a anunțat că Ucraina va primi o licență pentru producerea rachetelor Patriot.

Potrivit Magdalenei Sobkowiak-Czarnecka, Polonia a propus organizarea unor discuții trilaterale cu Statele Unite și Ucraina, în timpul întâlnirilor desfășurate joi la Pentagon și la Departamentul de Stat.

Negocierile au vizat în special securitatea producției și identificarea unui „loc sigur” în care să fie fabricate rachetele. Discuțiile dintre Varșovia, Washington și Kiev vor continua.

Polonia propune și un centru pentru întreținerea sistemelor Patriot

Ministrul adjunct al Apărării a mai propus înființarea în Polonia a unui centru pentru întreținerea și repararea sistemelor Patriot.

„La Washington există o înțelegere clară a faptului că dezvoltarea recentă a industriei noastre de apărare, împreună cu poziția noastră geografică și geopolitică, favorizează o astfel de decizie”, a declarat Sobkowiak-Czarnecka după discuțiile de joi.

Întâlnirile de la Washington au vizat și posibilitatea suplimentării numărului de militari americani aflați în Polonia. Au fost înființate grupuri de lucru care vor analiza această variantă, însă decizia finală îi aparține președintelui Donald Trump.

Printre celelalte subiecte discutate s-au numărat programul european SAFE pentru finanțarea apărării și un împrumut american de patru miliarde de dolari, destinat achiziționării de armament din Statele Unite.