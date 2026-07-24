Tot mai multe incendii în avioane sunt provocate de un obiect pe care milioane de pasageri îl au în bagaj

Datele arată că astfel de incidente au ajuns să se producă, în medie, de aproape două ori pe săptămână, iar experții avertizează că un incendiu provocat de o baterie cu litiu este mult mai dificil de controlat într-un avion decât la sol, transmite Il Post.

Un incendiu care a schimbat regulile

Schimbările au fost accelerate după incidentul produs în ianuarie 2025 pe aeroportul Gimhae din Coreea de Sud. Un avion Air Busan, pregătit de decolare spre Hong Kong, a fost cuprins de flăcări după ce un power bank aflat într-un compartiment de bagaje de deasupra scaunelor s-a supraîncălzit și a luat foc.

Pasagerii au fost evacuați prin toboganele de urgență, mai multe persoane au fost rănite, iar aproape jumătate din fuselajul aeronavei a fost distrus. Ancheta a indicat drept cauză probabilă o baterie externă pentru încărcarea telefoanelor. După incident, Coreea de Sud a interzis depozitarea power bank-urilor în compartimentele de bagaje, iar măsuri similare au fost adoptate ulterior la nivel internațional.

Noi reguli pentru pasageri

Începând din martie 2026, Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO) a introdus reguli aplicate la nivel global. Astfel, fiecare pasager poate transporta cel mult două baterii externe, fiecare cu o capacitate de maximum 100 Wh. Acestea trebuie transportate exclusiv în bagajul de mână și nu pot fi depozitate în cala avionului. În plus, bateriile externe nu trebuie încărcate în timpul zborului și nici utilizate pentru alimentarea altor dispozitive. Terminalele trebuie protejate pentru a evita scurtcircuitele accidentale, iar multe companii recomandă păstrarea lor în huse speciale sau pungi transparente.

Numărul incidentelor aproape s-a înzecit

Datele Administrației Federale a Aviației din SUA (FAA) arată amploarea fenomenului. Dacă în 2014 au fost raportate doar nouă incidente provocate de baterii cu litiu, în 2025 numărul acestora a ajuns la 97, ceea ce înseamnă aproape două incidente pe săptămână. Potrivit organizației UL Standards & Engagement, cele mai multe probleme sunt provocate de:

țigările electronice (28%);

power bank-uri și telefoane mobile (aproximativ 20% fiecare);

laptopuri (15%).

Creșterea este explicată și prin faptul că pasagerii călătoresc cu tot mai multe dispozitive electronice. Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) estimează că fiecare călător are, în medie, până la patru dispozitive cu baterii litiu-ion, ceea ce înseamnă peste 1.800 de baterii la bordul unui Airbus A380 complet ocupat.

De ce sunt atât de periculoase bateriile cu litiu

Riscul nu apare pentru că avionul zboară la mare altitudine, ci pentru că un incendiu într-un spațiu închis este mult mai greu de gestionat. O baterie defectă sau deteriorată poate intra într-un proces numit „thermal runaway” (fugă termică), în care temperatura crește necontrolat. În interiorul bateriei au loc reacții chimice succesive care produc tot mai multă căldură, eliberează gaze inflamabile și pot determina aprinderea celulelor vecine. În cazurile extreme, temperatura poate depăși 600 de grade Celsius, iar în anumite situații poate ajunge chiar peste 1.000 de grade. Acesta este și motivul pentru care stingătoarele obișnuite sunt mai puțin eficiente împotriva incendiilor provocate de bateriile cu litiu.

De ce nu trebuie puse în compartimentele de bagaje

Specialiștii spun că principalul avantaj al transportării bateriilor în apropierea pasagerului este detectarea rapidă a problemelor. O baterie care începe să se umfle, să degaje fum sau să se încălzească excesiv poate fi observată imediat, iar echipajul poate interveni înainte ca incendiul să se extindă. Dacă dispozitivul este depozitat într-un compartiment de bagaje deasupra scaunelor sau, mai grav, în cala avionului, fumul și flăcările pot fi descoperite prea târziu.

În plus, incendiile produse în cala aeronavelor reprezintă un risc și mai mare. Testele efectuate de FAA au arătat că sistemele de stingere existente nu sunt întotdeauna suficiente pentru a opri reacțiile chimice produse de bateriile cu litiu.

O aterizare de urgență din cauza unui power bank

Pericolul nu este doar teoretic. În luna mai, un avion EasyJet care zbura din Egipt spre Londra a fost nevoit să aterizeze de urgență la Roma după ce o pasageră și-a amintit că lăsase în bagajul de cală un power bank conectat la un alt dispozitiv. Pilotul a decis schimbarea imediată a rutei, iar pasagerii au fost transferați ulterior într-o altă aeronavă. Industria aviatică consideră că astfel de măsuri preventive sunt preferabile unui incendiu produs în timpul zborului, iar numărul tot mai mare al incidentelor ar putea determina apariția unor restricții suplimentare privind transportul bateriilor externe în următorii ani.