Epava unui avion Pan Am, descoperită după 74 de ani pe fundul Oceanului Atlantic. Tragedia a schimbat pentru totdeauna regulile de siguranță din aviație

Avionul a fost găsit la aproximativ 600 de metri adâncime, pe fundul Oceanului Atlantic, cu ajutorul unei drone subacvatice autonome și al unui sistem sonar de înaltă rezoluție. Echipa de cercetare afirmă că locul va rămâne neatins, fiind considerat mormântul celor 52 de persoane care și-au pierdut viața în accident, mai scrie CNN.

Un mister rezolvat după aproape trei sferturi de secol

Epava a fost localizată în luna iunie de Air/Sea Heritage Foundation, în colaborare cu compania Deep Sea Vision și echipa emisiunii documentare „Expedition Unknown” de la Discovery Channel.

Căutările s-au concentrat într-o zonă restrânsă din nordul Puerto Rico, iar descoperirea a fost posibilă datorită unui vas de cercetare echipat cu unul dintre cele mai performante sisteme sonar din lume. Nava a scanat fundul oceanului timp de aproape 30 de ore, iar imaginile obținute au confirmat existența epavei.

Ulterior, o inspecție fotografică realizată cu echipamente subacvatice a identificat fără dubii aeronava. Pe una dintre aripi este încă vizibil celebrul logo Pan American, iar numele „Clipper Endeavor” poate fi citit și astăzi.

ALERT: Research team found the Pan Am flight that crashed 74 years ago, killing 52 people, and changed airline industry standards forever. A Pan Am flight on April 11, 1952, was headed from Puerto Rico to New York with 64 passengers and five crew members aboard. It crashed… pic.twitter.com/qU9HO7epWq — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) July 22, 2026

Accidentul care a șocat lumea în 1952

Pe 11 aprilie 1952, aeronava Douglas DC-4 decolase din Puerto Rico și urma să ajungă la New York. La doar câteva minute după decolare, ambele motoare din partea dreaptă au cedat aproape simultan, obligând echipajul să încerce o amerizare de urgență.

Pilotul a reușit să așeze avionul pe apă, iar impactul a fost supraviețuit de toate cele 69 de persoane aflate la bord – 64 de pasageri și cinci membri ai echipajului. Însă ceea ce părea inițial o aterizare reușită s-a transformat rapid într-o tragedie.

Avionul s-a scufundat în mai puțin de trei minute

Deși aeronava era dotată cu veste de salvare și plute pentru toți ocupanții, evacuarea a fost marcată de haos. Anchetatorii aveau să stabilească ulterior că pasagerii nu primiseră nicio demonstrație privind folosirea echipamentelor de salvare înainte de decolare, iar lipsa unor instrucțiuni clare și barierele lingvistice au creat confuzie în momentele critice.

În mai puțin de trei minute, avionul s-a scufundat complet. Garda de Coastă americană și Forțele Aeriene au intervenit imediat, însă au reușit să salveze doar 17 persoane. Celelalte 52 și-au pierdut viața.

Două persoane trăiesc și astăzi pentru a spune povestea

Dintre supraviețuitori, doar două persoane mai sunt în viață. Una dintre ele este o femeie care are acum 102 ani. În 1952 era asistentă medicală și a avut un rol esențial în deschiderea ușii aeronavei, facilitând evacuarea pasagerilor.

Celălalt supraviețuitor era doar un bebeluș în momentul accidentului. Salvatorii l-au găsit plutind pe suprafața apei și au reușit să îl resusciteze. Potrivit echipei care a descoperit epava, amândoi au fost informați despre identificarea avionului și au primit vestea cu multă emoție, după mai bine de șapte decenii de incertitudine.

Descoperirea care închide un capitol al istoriei

Epava se află ruptă în două secțiuni, dar starea de conservare a permis identificarea clară a aeronavei. Cercetătorii spun că nu există planuri pentru recuperarea acesteia sau pentru mutarea vreunui obiect de pe fundul oceanului.

Zona este considerată un loc de comemorare pentru victime, iar Air/Sea Heritage Foundation colaborează deja cu autoritățile din Puerto Rico pentru ca situl să primească protecție oficială. De asemenea, organizația susține amenajarea unui memorial dedicat celor care și-au pierdut viața în accident.

Tragedia care a schimbat regulile aviației moderne

Importanța accidentului depășește însă dimensiunea istorică. Raportul oficial întocmit după tragedie a concluzionat că numeroase vieți ar fi putut fi salvate dacă pasagerii ar fi fost instruiți înainte de decolare asupra modului de utilizare a vestelor de salvare, plutelor și ieșirilor de urgență. În urma anchetei, autoritățile americane au modificat reglementările privind zborurile deasupra apei.

Au devenit obligatorii demonstrațiile de siguranță efectuate înainte de decolare, explicarea echipamentelor de salvare și procedurile standardizate de evacuare – reguli care, în timp, au fost preluate la nivel internațional. Specialiștii spun că aceste măsuri au contribuit la salvarea a nenumărate vieți în deceniile care au urmat.

De ce fiecare pasager de astăzi îi datorează ceva zborului „Clipper Endeavor”

La bordul fiecărui avion comercial, înainte ca aeronava să decoleze, însoțitorii de bord explică unde se află ieșirile de urgență, cum se folosește vesta de salvare și ce trebuie făcut într-o situație critică. Pentru mulți pasageri, aceste demonstrații au devenit o rutină pe care o ignoră. În realitate, ele există și din cauza tragediei petrecute în largul Puerto Rico în 1952.

„De fiecare dată când urci astăzi într-un avion, ești mai în siguranță datorită lecțiilor învățate după tragedia «Clipper Endeavor» și a pasagerilor săi”, a declarat Josh Gates, prezentatorul emisiunii „Expedition Unknown”, implicată în localizarea epavei.