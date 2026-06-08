Avionul în care au murit doi piloți urma să preia un fost star al baseballului american

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, sportivul și-a exprimat regretul pentru tragedie și solidaritatea cu familiile victimelor. „Condoleanțele mele piloților și familiilor lor!”, a scris acesta, adăugând că grupul său urma să călătorească în Puerto Rico.

Urgență după decolare

Potrivit autorităților dominicane, citate de Spectrum News, avionul decolase din Puerto Rico și aterizase în Republica Dominicană pentru realimentare, înainte să-și continue zborul către Texas. După ce urma să îi preia pe Molina, familia și prietenii, aeronava trebuia să se întoarcă în insula din Caraibe

Pilotul și copilotul, ambii cetățeni americani, au raportat o situație de urgență la scurt timp după decolarea din Republica Dominicană. Autoritățile nu au precizat natura problemei semnalate de echipaj.

Fără pasageri la bord

Aeronava s-a prăbușit în apropierea orașului La Romana, situat pe coasta sudică a Republicii Dominicane. Cei doi membri ai echipajului au murit, iar avionul a fost cuprins de flăcări după impact, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile din domeniul aviației civile.

Institutul Dominican de Aviație Civilă a confirmat că la bord nu se aflau pasageri în momentul accidentului.

În vârstă de 43 de ani, Yadier Molina este considerat unul dintre cei mai valoroși jucători din istoria Major League Baseball (MLB). El și-a petrecut întreaga carieră de 19 sezoane la St. Louis Cardinals, una dintre cele mai cunoscute echipe din liga profesionistă nord-americană de baseball, cu care a câștigat două titluri World Series.

Cauza prăbușirii, necunoscută

Autoritățile dominicane au deschis o anchetă pentru stabilirea cauzelor accidentului. Deocamdată, cauza pentru care echipajul a solicitat o aterizare de urgență la scurt timp după decolare nu este cunoscută.