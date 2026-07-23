Franța evacuează 20.000 de persoane din cauza incendiilor de vegetație ce se extind în sud-vestul țării

Aproximativ 20.000 de persoane sunt evacuate de către autoritățile din Franța, pe măsură ce incendiile de vegetație se extind în sud-vestul țării, potrivit BBC.

Aproape 12.000 de persoane au fost evacuate din sud-vestul Franței, iar autoritățile mută alte 8.800, pe măsură ce incendiile se răspândesc în regiunea Gironde.

Au ars mii de hectare de teren

Oficialii locali au declarat că aproximativ 3.400 de hectare de teren au fost deja distruse în jurul Golfului Arcachon. Aproximativ 700 de pompieri se luptă cu flăcările, potrivit sursei.

Incendii de vegetație au izbucnit și în Spania și Italia în ultimele zile. Locuitorii au fost evacuați în apropiere de Toledo, la sud de Madrid. Un pompier a murit după ce s-a îmbolnăvit în timp ce stingea un incendiu în Sicilia.

Prefectul din Gironde, Sophie Brocas, a declarat că 10.000 de vizitatori s-au numărat printre cei evacuați din campinguri peste noapte. De asemenea, a transmis că ultimele evacuări au loc „cu calm”.

Nu s-au înregistrat victime

Brocas a declarat că nu au fost raportate victime. Unele situri și drumuri au fost închise în zonele forestiere expuse.

Șeful serviciului de pompieri din Gironde, Marc Vermeulen, a avertizat că temperaturile cresc și vântul se intensifică.

„Va atinge apogeul la ora 20:00. Apoi va trebui să ne confruntăm cu vânturi foarte variabile În prezent ne confruntăm cu un incendiu care va fi dificil de prevăzut și de aceea nu ne putem relaxa”, a transmis acesta.

Doi pompieri locali au murit la începutul acestei săptămâni, în timp ce stingeau un alt incendiu în apropierea aeroportului din Bordeaux.

Mai multe departamente franceze au fost devastate de incendii, în timpul unei serii de valuri de căldură neobișnuite și prelungite. Ele au cuprins Europa în această vară, potrivit aceleiași surse.