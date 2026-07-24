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„Situația rămâne tensionată”. Franţa a solicitat activarea mecanismului de protecţie civilă al UE din cauza incendiilor

Franța a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al UE din cauza incendiilor izbucnite în sud-vestul țării, în special în regiunea Gironde. Președintele Emmanuel Macron a anunțat că Franța va primi „în scurt timp” întăriri aeriene europene.
„Situația rămâne tensionată”. Franţa a solicitat activarea mecanismului de protecţie civilă al UE din cauza incendiilor
Incendii în sudul Franței. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
24 iul. 2026, 07:27, Social
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Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în noaptea de joi spre vineri, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că Franța a solicitat activarea mecanismului de protecție civilă al UE din cauza incendiilor.

El a subliniat că situația rămâne „extrem de tensionată” și că în curând, Franța va primi întăriri aeriene europene pentru combaterea incendiilor.

„Situația rămâne extrem de tensionată în contextul incendiilor care afectează țara, în special în departamentul Gironde. Gândurile mele se îndreaptă către pompierii și echipele de salvare care luptă fără încetare în prima linie a flăcărilor. Franța a solicitat activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. În curând vom putea conta pe sprijinul a două avioane Canadair croate, două avioane Air Tractor portugheze și două elicoptere grele Black Hawk cehe și slovace. Această solidaritate concretă, rapidă și operațională reprezintă un sprijin prețios în această încercare”, a scris Macron pe X.

20.000 de persoane, evacuate din cauza incendiilor de vegetație ce se extind în sud-vestul țării

Aproximativ 12.000 de persoane au fost evacuate din sud-vestul Franței, iar autoritățile mută alte 8.800, pe măsură ce incendiile de vegetație se răspândesc în regiunea Gironde.

Oficialii locali au declarat că aproximativ 3.400 de hectare de teren au fost deja distruse în jurul Golfului Arcachon. Aproximativ 700 de pompieri se luptă cu flăcările, potrivit BBC.

Doi pompieri locali au murit la începutul acestei săptămâni, în timp ce stingeau un alt incendiu în apropierea aeroportului din Bordeaux.

Mai multe departamente franceze au fost devastate de incendii, în timpul unor valuri de căldură neobișnuite și prelungite care au cuprins întregul continent.

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